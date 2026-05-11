Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: Fechas y horarios de las Semifinales del Clausura 2026

RÉCORD captó el momento en que un aficionado de Pumas fue retirado de CU por lanzar cerveza e insultar a un directivo del América
Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 11:53 - 11 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Todo listo para que se disputen los duelos de la antesala de la Final

La Liga MX ha hecho oficial la programación de las Semifinales del Torneo Clausura 2026. Tras una intensa fase de Cuartos de Final, los cuatro mejores equipos del certamen —Cruz Azul, Guadalajara, Pachuca y Pumas— ya conocen el camino que deberán recorrer para alcanzar la Gran Final.

El futbol mexicano vive una de las fases finales más atractivas de los últimos años, con tres de los llamados cuatro grandes instalados en semifinales, además de un histórico como Pachuca, en unas llaves que lucen sumamente parejas y sin un claro favorito rumbo al título del Clausura 2026.

Balón oficial del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7

LOS CUATROS PRIMEROS A SEMIS

Pachuca y Cruz Azul avanzaron caminando, mientras que Pumas y Chivas sufrieron y llegaron a Semifinales haciendo valer su posición en la tabla, de esta manera, los mejores cuatro equipos de la Fase Regular se sitúan en las Semis

CRUZ AZUL JUEGA EN EL BANORTE

Pese a la incertidumbre si sería en Puebla o la Ciudad de México, La Máquina se vio favorecida con la programación y podrá disputar un último juego en el Coloso de Santa Úrsula antes de que la FIFA tome posesión del inmueble para la Copa del Mundo, por lo que la Ida ante Chivas sí se jugará en la cancha del Estadio Banorte.

Afición de Cruz Azul en el partido contra Necaxa en el Estadio Banorte | IMAGO 7
Afición de Cruz Azul en el partido contra Necaxa en el Estadio Banorte | IMAGO 7

FECHAS Y HORARIOS OFICIALES

PARTIDOS DE IDA
La actividad comenzará a mitad de semana con dos encuentros de alto voltaje:

  • Cruz Azul vs. Guadalajara: Miércoles 13 de mayo a las 20:00 hrs. en el Estadio Banorte.

  • Pachuca vs. Pumas UNAM: Jueves 14 de mayo a las 19:00 hrs. en el Estadio Hidalgo.

PARTIDOS DE VUELTA
Los finalistas se definirán el fin de semana, donde los equipos que cierran en casa buscarán hacer valer su condición de local:

  • Guadalajara vs. Cruz Azul: Sábado 16 de mayo a las 19:07 hrs. en el Estadio Jalisco.

  • Pumas UNAM vs. Pachuca: Domingo 17 de mayo a las 19:00 hrs. en el Estadio Olímpico Universitario.

Estadio Banorte | MEXSPORT
Lo Último
13:27 Toluca vs Tigres: Final de la Copa de Campeones Concacaf cambia de horario
13:01 ¡Joya! Así será la tercera camiseta de México en la Copa del Mundo 2026
12:55 Selección Mexicana cambia horario del partido ante Australia
12:49 Gran Premio de México da anuncio importante para la Temporada 2026 de Fórmula 1
12:47 Lamine Yamal y Barcelona protagonizan festejos tras coronación ante el Real Madrid
12:34 ¿Hay clases el viernes 15 de mayo? Esto dice la SEP sobre el Día del Maestro
12:26 ¿Pumas merecía avanzar? América dominó estadísticamente la serie de Cuartos de Final
12:10 “Fueron un ridículos”: José Ramón Fernández arremete contra el América y Jardine
12:08 André Jardine: ¿Cuáles fueron los seis penaltis que el DT de América pidió en los 4tos de Final contra Pumas?
11:53 Liga MX: Fechas y horarios de las Semifinales del Clausura 2026