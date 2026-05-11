Liga MX: Fechas y horarios de las Semifinales del Clausura 2026

La Liga MX ha hecho oficial la programación de las Semifinales del Torneo Clausura 2026. Tras una intensa fase de Cuartos de Final, los cuatro mejores equipos del certamen —Cruz Azul, Guadalajara, Pachuca y Pumas— ya conocen el camino que deberán recorrer para alcanzar la Gran Final.

El futbol mexicano vive una de las fases finales más atractivas de los últimos años, con tres de los llamados cuatro grandes instalados en semifinales, además de un histórico como Pachuca, en unas llaves que lucen sumamente parejas y sin un claro favorito rumbo al título del Clausura 2026.

Balón oficial del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7

LOS CUATROS PRIMEROS A SEMIS

Pachuca y Cruz Azul avanzaron caminando, mientras que Pumas y Chivas sufrieron y llegaron a Semifinales haciendo valer su posición en la tabla, de esta manera, los mejores cuatro equipos de la Fase Regular se sitúan en las Semis

CRUZ AZUL JUEGA EN EL BANORTE

Pese a la incertidumbre si sería en Puebla o la Ciudad de México, La Máquina se vio favorecida con la programación y podrá disputar un último juego en el Coloso de Santa Úrsula antes de que la FIFA tome posesión del inmueble para la Copa del Mundo, por lo que la Ida ante Chivas sí se jugará en la cancha del Estadio Banorte.

Afición de Cruz Azul en el partido contra Necaxa en el Estadio Banorte | IMAGO 7

FECHAS Y HORARIOS OFICIALES

PARTIDOS DE IDA

La actividad comenzará a mitad de semana con dos encuentros de alto voltaje: Cruz Azul vs. Guadalajara: Miércoles 13 de mayo a las 20:00 hrs. en el Estadio Banorte.

Pachuca vs. Pumas UNAM: Jueves 14 de mayo a las 19:00 hrs. en el Estadio Hidalgo.

PARTIDOS DE VUELTA

Los finalistas se definirán el fin de semana, donde los equipos que cierran en casa buscarán hacer valer su condición de local: Guadalajara vs. Cruz Azul: Sábado 16 de mayo a las 19:07 hrs. en el Estadio Jalisco.

Pumas UNAM vs. Pachuca: Domingo 17 de mayo a las 19:00 hrs. en el Estadio Olímpico Universitario.