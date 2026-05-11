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Futbol

Lamine Yamal y Barcelona protagonizan festejos tras coronación ante el Real Madrid

Barcelona en sus festejos l AP
Ramiro Pérez Vásquez 12:47 - 11 mayo 2026
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El conjunto Blaugrana engalanó las calles catalanas tras el título 29 en Liga

El FC Barcelona sigue de manteles largo, el conjunto comandado por Hansi Flick engalanaron las calles catalanes luego de su vigésimo noveno título en LaLiga con Lamine Yamal y compañía protagonizando las celebraciones con la afición.

Los jugadores aparecieron en el bus vestido de los colores del equipo a uno metros de La Rambla, la famosa fuente de Canaletes, de la cual no pudieron hacer suyo debido a las obras que se encuentran en remodelación.

Celebración del Barcelona l AP

Uno de los momentos más emotivos vividos en las celebración, en las últimas horas, fue el acto que realizó Pedri quien obsequió un ramo de rosas, entre rojas y azules, a Marcus Rashford sobre el bus e incluso terminó dandole un beso.

Cabe mencionar, que previo al encuentro en el Camp Nou los aficionados del Barcelona tuvieron una pequeña confusión con la llegada del autobús del Real Madrid y terminaron apedreando al suyo y fue hasta segundos después que se percataron de la equivocación.

Camión de Barcelona en su llegada a Camp Nou | AP
Camión de Barcelona en su llegada a Camp Nou | AP

¿Cómo vencieron al Real Madrid?

Barcelona se ha coronado campeón de LaLiga tras derrotar por 2-0 al Real Madrid en un Clásico que pasará a la historia no solo por la rivalidad, sino por ser la primera vez que el conjunto culé se corona con una victoria ante el acérrimo rival. En un Camp Nou vibrante, los dirigidos por Hansi Flick dedicaron la victoria del título al padre de su entrenador, quien lamentablemente perdió la vida horas antes del partido.

El partido no dio tregua. Apenas al minuto 9, Marcus Rashford desató la locura en las gradas con una ejecución impecable de tiro libre. El británico puso el balón en la escuadra izquierda, dejando sin opciones a Thibaut Courtois y estableciendo la ventaja temprana que dio al Barça la confianza necesaria para manejar el encuentro.

Cuando el Madrid mejor intentaba asentarse en el campo, llegó el golpe de gracia. En el minuto 18, una excelente combinación colectiva terminó en las botas de Ferran Torres, quien, tras una asistencia precisa de Dani Olmo, remató de derecha a la escuadra para poner el 2-0 definitivo.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona | AP

Barcelona se acerca al Real Madrid

Con esta coronación, Barcelona llevará su trofeo de liga número 29 a la vitrinas, disminuyendo la brecha respecto a los 36 que ostenta el propio Real Madrid. Por su parte, llegaron aus título 104 quedando a dos del máximo rival que tiene 106.

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