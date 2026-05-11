Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, festeja el título del Barcelona

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain | AP
Emiliano Arias Pacheco 18:34 - 10 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El oriundo de Gijón mostró su felicidad en un corto video que se hizo viral en redes sociales

La noticia del momento es el título de LaLiga del Barcelona, que ganó ante el Real Madrid. Los festejos por el campeonato comenzaron desde La Rambla y continuaron hasta Les Corts, aunque también llegaron a París. 

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, festejó el título del conjunto blaugrana, equipo en el cual jugó y fue entrenador. Un video en redes sociales muestra al oriundo de Gijón preguntando el resultado, tras conocer la victoria de los catalanes, el estratega gritó "vamos".

¿Cómo fue el paso de Luis Enrique en Barcelona?

La carrera como futbolista de Luis Enrique comenzó en el Sporting de Gijón, equipo de donde es oriundo; aunque sus mayores glorias fueron en los dos grandes de España. Primero jugó para el Real Madrid, equipo en el que estuvo por cinco años.

Sin embargo, tras su paso por Valdebebas, Luis Enrique llegó al Barcelona y su pasado madridista quedó en el olvido, proclamándose un blaugrana de cepa. Con el equipo catalán vivió sus mejores épocas, pues dada su versatilidad dentro del campo, el español anotó 108 goles en 300 partidos.

Ya como entrenador también triunfó en Cataluña, pues consiguió un histórico triplete en la Temporada 2014/15. Con Luis Enrique en el banquillo, el Barcelona ganó su última Champions League, hace más de 10 años.

Luis Enrique, en su etapa en Barcelona | MEXSPORT

Su actualidad en el Paris Saint-Germain

Ya con el equipo de la Ciudad de la Luz, Luis Enrique buscará otra Champions League, su tercera como entrenador y segunda con el Paris Saint-Germain. Además, el entrenador tratará de lograr un nuevo hito en su carrera.

En caso de ganar la Champions ante el Arsenal, Luis Enrique sería el segundo entrenador en ser Bicampeón de la competición desde el cambio de Copa de Campeones de Europa a Liga de Campeones; Zinedine Zidane fue el primer -y hasta el momento único- entrenador en ganar dos o más ediciones consecutivas. 

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain | AP
Lo Último
21:34 ¡Épico! Pumas avanza a Semifinales tras empate global con América
21:11 Entrenador de Toluca asegura que América puede competir en la Liga de Francia
21:10 ¡Épica en el Gigante de Acero! Rayadas remonta ante Pachuca y vuela a la Final
20:59 Achraf Hakimi acelera su recuperación y apunta a la final de Champions League ante Arsenal
20:53 Faitelson responde a López-Dóriga tras quejarse de la transmisión del América vs. Pumas
20:46 ¡Garra! Así fue el recibimiento de La Rebel a Pumas en el duelo ante América
20:39 Liga MX Femenil: Así se jugará la Final del Clausura 2026
20:38 Retiran a aficionado de Pumas por agresión a directivo del América
20:36 Aficionado de Pumas es retirado de CU tras agredir a directivo del América
20:31 “No tuvimos pretemporada”: Turco Mohamed se escuda tras eliminación del Toluca ante Pachuca