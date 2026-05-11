Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, festeja el título del Barcelona

La noticia del momento es el título de LaLiga del Barcelona, que ganó ante el Real Madrid. Los festejos por el campeonato comenzaron desde La Rambla y continuaron hasta Les Corts, aunque también llegaron a París.

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, festejó el título del conjunto blaugrana, equipo en el cual jugó y fue entrenador. Un video en redes sociales muestra al oriundo de Gijón preguntando el resultado, tras conocer la victoria de los catalanes, el estratega gritó "vamos".

🥺💙 Luis Enrique happy that Barcelona won tonight. #FCB 🔵🔴 pic.twitter.com/V0XszKMLDK — Reshad Rahman (@ReshadFCB) May 10, 2026

¿Cómo fue el paso de Luis Enrique en Barcelona?

La carrera como futbolista de Luis Enrique comenzó en el Sporting de Gijón, equipo de donde es oriundo; aunque sus mayores glorias fueron en los dos grandes de España. Primero jugó para el Real Madrid, equipo en el que estuvo por cinco años.

Sin embargo, tras su paso por Valdebebas, Luis Enrique llegó al Barcelona y su pasado madridista quedó en el olvido, proclamándose un blaugrana de cepa. Con el equipo catalán vivió sus mejores épocas, pues dada su versatilidad dentro del campo, el español anotó 108 goles en 300 partidos.

Ya como entrenador también triunfó en Cataluña, pues consiguió un histórico triplete en la Temporada 2014/15. Con Luis Enrique en el banquillo, el Barcelona ganó su última Champions League, hace más de 10 años.

Luis Enrique, en su etapa en Barcelona | MEXSPORT

Su actualidad en el Paris Saint-Germain

Ya con el equipo de la Ciudad de la Luz, Luis Enrique buscará otra Champions League, su tercera como entrenador y segunda con el Paris Saint-Germain. Además, el entrenador tratará de lograr un nuevo hito en su carrera.

En caso de ganar la Champions ante el Arsenal, Luis Enrique sería el segundo entrenador en ser Bicampeón de la competición desde el cambio de Copa de Campeones de Europa a Liga de Campeones; Zinedine Zidane fue el primer -y hasta el momento único- entrenador en ganar dos o más ediciones consecutivas.