Lamine Yamal, con mejor palmarés antes de los 19 años que Messi, Mbappé y Cristiano Ronaldo

Próximo a cumplir 19 años, Lamine Yamal celebró un nuevo título e incrementó un palmarés que ya es histórico. Después de la victoria del Barcelona sobre el Real Madrid, el conjunto catalán consiguió LaLiga y, con ello, su joven canterano consiguió su trofeo número siete.

El dato no es menor, ya que ahora Lamine cuenta con más títulos oficiales antes de los 19 años que figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé. Yamal tiene siete trofeos, mientras que el jugador galo del Real Madrid contaba con cinco en esa misma edad.

Lamine Yamal, jugador del Barcelona | AP

¿Cuáles son los títulos de Lamine Yamal?

Seis de los siete trofeos de Lamine Yamal son con el Barcelona, mientras que el otro es la Eurocopa con la Selección Española. El hijo pródigo Esplugues de Llobregat cuenta con una Copa del Rey, dos Supercopas de España y tres trofeos de LaLiga.

Sin embargo, uno de los objetos de mayor deseo de Lamine -y de cualquier futbolista- es la Champions League, misma que la ha visto de cerca. El joven jugador español se quedó a un paso de jugar su primera final internacional con el Barcelona, pero el Inter de Milán eliminó al cuadro azulgrana en las Semifinales de la edición 2024/25.

Lamine Yamal en un partido del Barcelona | AP

Los trofeos de las otras tres leyendas

Antes de cumplir 19 años, las tres leyendas antes mencionadas contaban con un palmarés un tanto más corto que el de Yamal, pero no por eso menos codiciado. Para un contexto general, previo a contar con esa edad, Cristiano Ronaldo jugaba en el Sporting de Lisboa; Lionel Messi con el Barcelona; y Kylian Mbappé con el Mónaco y Paris Saint-Germain.

El Bicho ganó una Supercopa de Portugal antes de cumplir los 19 años; la Pulga se llevó dos trofeos de LaLiga y una Champions League; mientras que Donatello ganó una Supercopa de Francia, una Copa de la Liga, una Copa de Francia y dos Ligue 1, una con el conjunto parisino y otra con el monegasco.