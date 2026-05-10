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Futbol

Hermosillo no se guarda nada: Califica de "cag*n" a Guido Pizarro tras el descalabro en Liguilla

Guido Pizarro en partido Tigres contra Chivas | MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 16:53 - 10 mayo 2026
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El histórico goleador mexicano arremetió contra el planteamiento defensivo de los felinos y elogió la superioridad táctica de las Chivas de Gabriel Milito

La eliminación de los Tigres en los Cuartos de Final del Clausura 2026 ha desatado una ola de críticas hacia la gestión de Guido Pizarro. El conjunto regiomontano, que llegó a Guadalajara con la intención de gestionar su ventaja, terminó despedido del torneo tras una exhibición de las Chivas que dejó señalada a la banca técnica de la UANL.

Carlos Hermosillo, leyenda del futbol mexicano, no utilizó eufemismos para calificar la postura adoptada por Pizarro. El "Grandote de Cerro Azul" cuestionó que un plantel con la jerarquía de Tigres renunciara al ataque de esa manera.

"Lo de Guido Pizarro... Lo que mal empieza, mal acaba. Perdón, pero es un cag*n. Con ese equipo no puedes jugar atrás; no puedes dejar a Lainez fuera y meter de cambio a Marcelo Flores, no sirve para nada", sentenció Hermosillo.

Santiago Sandoval, Chivas vs Tigres | IMAGO7

Para el exdelantero, la derrota de Tigres no fue solo producto de sus carencias, sino del acierto estratégico del Guadalajara. Hermosillo destacó que el planteamiento de Gabriel Milito fue "perfecto", logrando anular por completo a las individualidades del equipo regio.

Hermosillo subrayó que Chivas fue agresivo y buscó cada pelota, impidiendo que Tigres se presentara realmente en el partido, "Guadalajara le pegó un baile a los Tigres. Lo que hizo fue maravilloso", añadió, puntualizando que la irregularidad de los felinos a lo largo del torneo terminó pasándoles factura en el momento más importante.

Tigres vs Nashville | MEXSPORT

Fracaso en la Sultana

Con este resultado, los Tigres cierran un ciclo lleno de dudas bajo el mando de Pizarro, mientras que el Rebaño Sagrado se instala en las Semifinales con el impulso anímico de haber eliminado a uno de los candidatos naturales al título.

La afición universitaria ahora espera respuestas ante una estrategia que, en palabras de Hermosillo, resultó demasiado conservadora para la historia de la institución.

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