¡La Bomba de arranque! Henry Martin apunta a la titularidad en el Pumas vs América

¡La bomba quiere estalla en CU! El delantero del América, Henry Martín, apunta a ser el titular en el duelo ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, de acuerdo con información de Carlos Ponce de León en el programa de RÉCORD, Infiltrados.

André Jardine apostará por un delantero experimentado, que le pueda brindar esa jerarquía en un escenario tan importante como este, en el que América necesita obligatoriamente la victoria en Ciudad Universitaria para avanzar a las Semifinales del Clausura 2026.

Henry Martín, jugador del América | IMAGO7

¿Cómo le fue a Henry Martín en la Ida ante Pumas?

Henry Martín disputó poco más de 30 minutos en el encuentro de Ida en el Estadio Banorte, en el que fue clave al anotar un gol de penalti, además de provocar uno para que las Águilas pudieran empatar el marcador.

El delantero mexicano anotó después de casi un año de sequía, lo que le ayudó a sacudirse esa mala racha y devolver esa confianza para impulsar al equipo con el que ya consiguió un Tricampeonato.

Henry Martín, jugador del América | IMAGO7

América, obligado a la victoria

La titularidad de Henry Martín demuestra que André Jardine tendrá una postura de ataque para buscar el resultado desde el primer minuto, una propuesta lógica al considerar las necesidades del equipo para clasificar a las Semifinales.

El conjunto de Coapa buscará una hazaña en territorio rival, en el que el equipo local se ha hecho fuerte al únicamente registrar una caída en el semestre, la cual fue frente a Toluca con un resultado de 2-3. A pesar de que las Águilas tienen un saldo positivo en CU, bajo este proyecto de Efraín Juárez, Pumas vende cara la derrota.