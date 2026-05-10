¡Barcelona prepara desfile de campeón! Así celebrará sus títulos de Liga y Supercopa

El FC Barcelona ya tiene lista la fiesta. Tras conquistar Laliga 2025/26 y la Supercopa, el conjunto blaugrana confirmó que realizará un espectacular desfile de campeones el próximo lunes 11 de mayo por las principales calles de Barcelona.

A través de un comunicado oficial y un mapa compartido en redes sociales, el club dio a conocer todos los detalles de la celebración que reunirá a miles de aficionados culés para acompañar al equipo en una noche especial llena de festejos.

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FC Barcelona victory parade on Monday to celebrate Liga 2025/26 and Super Cup titles!

All the info 👇https://t.co/hwN0JHCKcq pic.twitter.com/WSXOkidgCE — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

El desfile comenzará en el Spotify Camp Nou

La caravana del Barcelona arrancará a las 17:00 horas desde los alrededores del Spotify Camp Nou, específicamente en el acceso 13 del estadio.

Desde ahí, el autobús del campeón recorrerá distintas avenidas emblemáticas de la ciudad mientras los aficionados podrán seguir el trayecto y celebrar junto a los futbolistas.

El recorrido incluirá varias paradas importantes y puntos designados para que la afición pueda acompañar al equipo durante el desfile.

Barcelona vs Real Madrid | AP

El Barcelona celebrará junto a toda su afición

El evento servirá para festejar oficialmente los títulos de Liga y Supercopa obtenidos por el equipo blaugrana durante la temporada 2025/26.

Las imágenes compartidas por el club muestran un recorrido lleno de puntos de animación y zonas especiales para aficionados, esperando una gran movilización de seguidores culés en las calles de Barcelona.

La celebración promete convertirse en una auténtica fiesta blaugrana, con miles de aficionados acompañando al plantel en una de las tradiciones más esperadas tras conquistar títulos importantes.

Jugadores de Barcelona en el partido contra Real Madrid | AP

Barcelona vive una temporada llena de éxitos

El conjunto catalán cerró una campaña sumamente positiva tras volver a levantar trofeos importantes tanto en España como a nivel local al derrotar al Real Madrid para hacerse con sus dos títulos de la temporada.

Ahora, tras una temporada llena de éxitos, el equipo dirigido por Hansi Flick buscará compartir la celebración con su afición en una noche que apunta a ser inolvidable para todos los seguidores blaugranas.