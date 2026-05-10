Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Solo falta la Ligue 1! Joao Cancelo se convierte en el primer jugador en ganar en cuatro ligas top

Joao Cancelo en el Barcelona | AP
Ramiro Pérez Vásquez 16:36 - 10 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El protugués ya tiene en sus vitrinas la Serie A, Premier League, Bundesliga y LaLiga

Joao Cancelo volvió a grabar su nombre en la historia del futbol europeo tras conquistar recientemente LaLiga con el FC Barcelona. Con este logro, el lateral se convirtió en el primer jugador en ganar cuatro de las cinco grandes ligas del continente, consolidando una carrera repleta de títulos y éxitos internacionales.

¿Cuáles fueron los títulos en las Ligas top? 

La consagración en España se sumó a una impresionante colección de campeonatos nacionales que el futbolista ha acumulado a lo largo de más de una década. Cancelo ya sabía lo que era levantar trofeos en Italia, Inglaterra, Alemania y Portugal, demostrando su capacidad para adaptarse y triunfar en distintos estilos de juego y escenarios de máxima exigencia.

Joao Cancelo celebra con Portugal | EFE

Su primer gran título de liga llegó en la temporada 2013-14 con el Benfica, cuando conquistó la Primeira Liga portuguesa siendo todavía una joven promesa. Aquel campeonato marcó el inicio de un recorrido ganador que con el tiempo lo llevaría a convertirse en uno de los laterales más cotizados del futbol mundial.

Posteriormente, Cancelo añadió la Serie A a su palmarés con la Juventus en la campaña 2018-19. Su paso por Turín fue breve pero exitoso, destacando por su proyección ofensiva y versatilidad dentro del terreno de juego.

Joao Cancelo en Arabia | @Alhilal_EN

La etapa más dominante de su carrera llegó en Inglaterra con el Manchester City, donde ganó la Premier League en tres ocasiones consecutivas: 2020-21, 2021-22 y 2022-23. Bajo las órdenes de Pep Guardiola, el portugués se consolidó como una pieza fundamental en uno de los equipos más poderosos de Europa.

En medio de aquella época triunfal, el defensor también sumó la Bundesliga con el Bayern Munich durante la temporada 2022-23, luego de arribar al conjunto bávaro en calidad de préstamo. De esta manera, amplió una colección que ahora alcanza prácticamente todas las grandes ligas europeas.

Joao Cancelo ha brillado en su segunda etapa con Barcelona | X @FCBarcelona
Joao Cancelo ha brillado en su segunda etapa con Barcelona | X @FCBarcelona

¿Cuántos títulos suma en su carrera?

Con la reciente coronación del Barcelona en España, João Cancelo ya acumula 31 títulos oficiales a nivel de clubes y selección, una cifra que confirma la magnitud de su trayectoria. Entre esos trofeos también destaca la conquista de la UEFA Nations League 2019 con la Selección de Portugal.

A sus 31 años, Cancelo continúa ampliando un legado que pocos futbolistas pueden presumir. Ganar en Portugal, Italia, Inglaterra, Alemania y España lo coloca dentro de una élite histórica del futbol europeo y confirma su estatus como uno de los laterales más exitosos y completos de su generación.

2018-19 l Juventus l Serie A

2020-21, 2021-22 y 2022-23 l Manchester City l Premier League 

2022-23 l Bayern Munich l Bundesliga 

2025-26 l Barcelona l LaLiga 

Lo Último
19:00 ¡Adiós al bicampeón! Pachuca liquida la serie de Cuartos en casa y deja a Toluca sin posibilidad de tricampeonato
18:46 ¿Cuándo fue la última vez que Chivas jugó en el Estadio Jalisco como local?
18:38 ¿James Rodríguez regresa a Liga MX? Revelan que no seguirá en Minnesota United tras el Mundial 2026
18:38 Marie-Louise Eta hace historia como la primera entrenadora en ganar en la Bundesliga
18:34 Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, festeja el título del Barcelona
18:24 Darío Verón se hace presente en CU para el Pumas vs América
18:20 Hoy No Circula lunes 11 de mayo de 2026 en CDMX y Edomex qué autos descansan
18:19 ¡Peligra el bicampeón! Pachuca se adelanta ante Toluca con polémico penal
18:14 Pachuca sorprende con impresionante tifo ante Toluca y acaricia las Semifinales
18:05 Gerardo Galindo, Bicampeón con Pumas, vaticina título de los universitarios