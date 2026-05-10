¡Solo falta la Ligue 1! Joao Cancelo se convierte en el primer jugador en ganar en cuatro ligas top

Joao Cancelo volvió a grabar su nombre en la historia del futbol europeo tras conquistar recientemente LaLiga con el FC Barcelona. Con este logro, el lateral se convirtió en el primer jugador en ganar cuatro de las cinco grandes ligas del continente, consolidando una carrera repleta de títulos y éxitos internacionales.

¿Cuáles fueron los títulos en las Ligas top?

La consagración en España se sumó a una impresionante colección de campeonatos nacionales que el futbolista ha acumulado a lo largo de más de una década. Cancelo ya sabía lo que era levantar trofeos en Italia, Inglaterra, Alemania y Portugal, demostrando su capacidad para adaptarse y triunfar en distintos estilos de juego y escenarios de máxima exigencia.

Joao Cancelo celebra con Portugal | EFE

Su primer gran título de liga llegó en la temporada 2013-14 con el Benfica, cuando conquistó la Primeira Liga portuguesa siendo todavía una joven promesa. Aquel campeonato marcó el inicio de un recorrido ganador que con el tiempo lo llevaría a convertirse en uno de los laterales más cotizados del futbol mundial.

Posteriormente, Cancelo añadió la Serie A a su palmarés con la Juventus en la campaña 2018-19. Su paso por Turín fue breve pero exitoso, destacando por su proyección ofensiva y versatilidad dentro del terreno de juego.

Joao Cancelo en Arabia | @Alhilal_EN

La etapa más dominante de su carrera llegó en Inglaterra con el Manchester City, donde ganó la Premier League en tres ocasiones consecutivas: 2020-21, 2021-22 y 2022-23. Bajo las órdenes de Pep Guardiola, el portugués se consolidó como una pieza fundamental en uno de los equipos más poderosos de Europa.

En medio de aquella época triunfal, el defensor también sumó la Bundesliga con el Bayern Munich durante la temporada 2022-23, luego de arribar al conjunto bávaro en calidad de préstamo. De esta manera, amplió una colección que ahora alcanza prácticamente todas las grandes ligas europeas.

Joao Cancelo ha brillado en su segunda etapa con Barcelona | X @FCBarcelona

¿Cuántos títulos suma en su carrera?

Con la reciente coronación del Barcelona en España, João Cancelo ya acumula 31 títulos oficiales a nivel de clubes y selección, una cifra que confirma la magnitud de su trayectoria. Entre esos trofeos también destaca la conquista de la UEFA Nations League 2019 con la Selección de Portugal.

A sus 31 años, Cancelo continúa ampliando un legado que pocos futbolistas pueden presumir. Ganar en Portugal, Italia, Inglaterra, Alemania y España lo coloca dentro de una élite histórica del futbol europeo y confirma su estatus como uno de los laterales más exitosos y completos de su generación.

2018-19 l Juventus l Serie A

2020-21, 2021-22 y 2022-23 l Manchester City l Premier League

2022-23 l Bayern Munich l Bundesliga