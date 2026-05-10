Insólito: Hinchas del Barcelona apedrean por error el autobús de su propio equipo

La tensión previa al Clásico de LaLiga provocó una increíble confusión entre los aficionados de Barcelona, que atacaron el vehículo de sus jugadores pensando que era el de Real Madrid. Minutos después, repitieron el ataque contra el autobús del equipo visitante.

La previa del Clásico de este domingo ha dejado una de las anécdotas más surrealistas de la temporada. En un ambiente cargado de nerviosismo y expectación, un grupo de seguidores culés, congregados en los aledaños del Camp Nou, confundió el autobús de su propio equipo con el de los Merengues y lo recibió con una lluvia de piedras.

Así fue la confusión de los aficionados de Barcelona

El partido estuvo cargado de una emoción especial. El equipo dirigido por Hansi Flick llegó con miras a proclamarse campeón de La Liga ante su afición con un triunfo o incluso un empate, ante su acérrimo rival cuya crisis no ha hecho más que agravarse semana tras semana.

Panorámica del Camp Nou durante el partido de Barcelona contra Real Madrid | AP

Sin embargo, la euforia y la ansiedad desbordaron a algunos aficionados. Mientras esperaban la llegada de los equipos, la multitud no distinguió correctamente los vehículos y, en un acto de increíble torpeza, lanzó objetos contra el autobús que transportaba a los jugadores del Barça.

Esta confusión no los detuvo y los hinchas mantuvieron su actitud hostil, por lo que cuando finalmente llegó el autobús del rival volvieron a lanzar objetos. Fue tal la violencia con la que recibieron al conjunto blanco que se rompió una de las lunas del vehículo.

Camión de Real Madrid en su llegada a Camp Nou | AP

Barcelona se corona en casa ante Real Madrid

Con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres, los culés se impusieron 2-0 en el Camp Nou. Esta victoria les dio una ventaja de 14 puntos en la clasificación, con solo nueve unidades más por disputar, por lo que matemáticamente el Barça repitió su título en liga.

Es el campeonato número 29 para los blaugranas y el tercero en los últimos cinco años. Además, es la segunda ocasión que se corona el club desde que Deco se convirtió en el director deportivo, pero tiene todavía el pendiente de ganar la Champions League.

Jugadores de Barcelona en el partido contra Real Madrid | AP