Como, de Cesc Fàbregas, hace historia al asegurar su primera competición europea

Hace siete años el Como 1907 jugaba en la cuarta división del futbol italiano. La próxima temporada competirá en Europa por primera vez en sus 119 años de historia de la mano de uno de los hist´roicos como lo es Cesc Fábregas. Y eso incluso podría ser la Liga de Campeones.

El Como venció el domingo, día de Nuestra Señora de la Misericordia, 1-0 al Hellas Verona, que por su parte está descendido, de visita en la Serie A para garantizarse un lugar al menos en la Conference League, ya que no puede terminar por debajo del sexto puesto. Anastasios Douvikas anotó para el Como.

Como venció a Hellas Verona l AP

El resultado también dejó al Como a solo dos puntos del AC Milan, cuarto clasificado, que más tarde juega contra el Atalanta. La Roma quedó igualada en puntos con el Milan tras arrancar una dramática victoria 3-2 en Parma.

Quedan dos jornadas en la Serie A después de este fin de semana. El Como progresó rápidamente desde que los hermanos multimillonarios indonesios del tabaco Roberto Budi Hartono y Michael Bambang Hartono compraron el club en 2019, cuando estaba en la Serie D.

Como celebra la competición europea l AP

¿Se mantendrá Fábregas?

El futbol europeo podría ser suficiente para mantener al entrenador Cesc Fàbregas en el club, ya que, según se informa, equipos más grandes de toda Europa están interesados en el técnico de 39 años, quien ha impresionado en su primer puesto como entrenador.

Así le fue a la Roma, rival directo

La Roma marcó dos goles en lo profundo del tiempo añadido para arrebatar una victoria remontando en Parma y reforzar sus esperanzas de meterse en la pelea de Liga de Campeones con 67 unidades, empatando al Milan y Como dos abajo.

La Roma se encaminaba a la derrota cuando Mandela Keita le dio al Parma la ventaja 2-1 a los 87 minutos. Sin embargo, el suplente Devyne Rensch empujó tanto del empate en el cuarto minuto del tiempo añadido y luego provocó un penal cuando él y el defensor del Parma Sascha Britschgi cayeron al suelo mientras forcejeaban por el balón.

La Roma sigue apretando sobre el Milan l AP