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Futbol

Sin Johan Vásquez, Genoa empata en su visita a la Fiorentina

Jugadores de Fiorentina y Genoa en la Serie A | AP
Jugadores de Fiorentina y Genoa en la Serie A | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 13:16 - 10 mayo 2026
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El mexicano se quedó en el banquillo durante el compromiso de la Jornada 36 en la Serie A

¿Descanso con miras a la Copa del Mundo 2026? De manera inesperada, Johan Vásquez se quedó este domingo en el banquillo en la visita de Genoa contra Fiorentina, en el encuentro correspondiente a la Jornada 36 de la Serie A.

Después de 35 partidos consecutivos como titular y como capitán, el defensa mexicano se quedó en el banquillo en el Estadio Artemio Franchi. Fue el arquero Justin Bijlow quien se quedó con la capitanía en el empate sin goles entre ambos clubes.

En cuanto a Johan, hasta el momento no hay información de que su ausencia en el campo se debiera a algún tipo de malestar físico o complicación con el cuerpo técnico. Por lo que, parece que -ya con la salvación asegurada- el técnico Daniel de Rossi decidió darle descanso, lo que le puede favorecer rumbo al Mundial 2026.

Jugadores de Fiorentina y Genoa en la Serie A | AP
Jugadores de Fiorentina y Genoa en la Serie A | AP

Partido sin goles y pocas llegadas

Con una ventaja de nueve puntos sobre Cremonese, por ahora último equipo en zona de descenso, la Viola era el equipo con más necesidad de sumar. Genoa, en cambio, ya con la salvación asegurada no tenía mayor urgencia en buscar la victoria.

El partido fue muy disputado en mediocampo y con pocas oportunidades en las porterías. Al minuto 62 las alarmas se encendieron en Genoa por un fuerte golpe que sufrió Leo Ostigard, por lo que incluso Johan se preparó para ingresar al campo. Sin embargo, fue apenas un susto y el noruego pudo continuar en cancha.

Jugadores de Fiorentina y Genoa en la Serie A | AP
Jugadores de Fiorentina y Genoa en la Serie A | AP

De las pocas oportunidades claras que tuvo la Fiorentina estuvo en los pies de Fabiano Parisi, luego de una serie de rebotes que nadie pudo definir. El defensa de 25 años fue quien eventualmente disparó tras un recentro, pero el tiro salió desviado.

¿Cuándo juegan de nuevo Genoa y Fiorentina?}

Ya con la salvación asegurada, al equipo dirigido por De Rossi no le queda más que buscar un cierre digno y quizás ganar un par de posiciones. Su penúltimo compromiso de la temporada será contra AC Milan, el domingo 17 de mayo a las 7:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Luigi Ferraris.

Caleb Ekuban en el partido de Fiorentina contra Genoa en la Serie A | AP
Caleb Ekuban en el partido de Fiorentina contra Genoa en la Serie A | AP

Por su parte, la Viola también tendrá un desafío importante ante Juventus en el Estadio Juventus en el mismo horario. Tanto para los Rossoneri como para la Vecchia Signora será un partido importante para afianzarse para mantenerse en zona de clasificación a Champions League.

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