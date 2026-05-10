Vinculan a proceso a Roxana “N” el Día de las Madres por la muerte de su hijo Vicentito en Mexicali

Un juez de control vinculó a proceso a Roxana “N” por su probable responsabilidad en la muerte de su hijo Vicente, un niño de tres años que falleció tras permanecer más de 12 horas dentro de un vehículo bajo altas temperaturas en Mexicali, Baja California.

La resolución judicial ocurrió durante la madrugada del 10 de mayo, Día de las Madres, luego de una audiencia que se extendió por más de 15 horas en el Centro Estatal de Justicia de Río Nuevo. El juzgador determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal bajo el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual.

Roxana “N” fue vinculada a proceso el Día de las Madres por la muerte de su hijo Vicente en Mexicali.7 X: @RaulGtzNR

De acuerdo con la investigación presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos ocurrieron entre la noche del 1 y la mañana del 2 de mayo, cuando Roxana “N” regresó a su domicilio junto con el menor después de acudir a una reunión.

Las indagatorias señalan que el niño quedó olvidado en la parte trasera de la camioneta, sentado en su silla de seguridad y sin ventilación, mientras en el exterior se registraban temperaturas extremas en Mexicali. Peritajes expuestos durante la audiencia establecieron que dentro del vehículo el calor habría superado los 45 grados centígrados.

Según la acusación, la mujer ingresó al domicilio, consumió bebidas alcohólicas y permaneció activa durante la madrugada, situación que habría sido respaldada con registros en redes sociales presentados por las autoridades.

Peritajes revelaron que la temperatura dentro del vehículo habría superado los 45 grados centígrados./ X: @RaulGtzNR

¿Qué dijo la defensa de Roxana “N” durante la audiencia?

Durante la audiencia, la defensa intentó reclasificar el delito a homicidio culposo, argumentando que Roxana “N” enfrentaba problemas de salud mental, estrés y presuntos episodios de pérdida de conciencia y memoria. También se mencionó que al momento de su detención había ingerido pastillas de clonazepam.

Sin embargo, el juez consideró suficientes los datos de prueba aportados por el Ministerio Público para mantener la acusación por homicidio por omisión con dolo eventual, por lo que además se dictó prisión preventiva mientras concluye la investigación complementaria.

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Roxana dijo que "no se va a cansar de pedirle perdón a su hijo por lo sucedió" "que no le parece justo la forma en la que se le ha señalado" pic.twitter.com/ThAZeb4fJc — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) May 10, 2026

El caso provocó una fuerte reacción social en Mexicali. Durante la audiencia, familiares, colectivos y ciudadanos realizaron una manifestación afuera del Centro de Justicia para exigir justicia por la muerte del menor y expresar su rechazo contra la imputada.

Juan Carlos Meza Beltrán, padre de Vicente, aseguró públicamente que había recibido amenazas e intimidaciones presuntamente relacionadas con familiares de Roxana “N”. Además, anunció que buscará impulsar la llamada “Ley Vicente”, una iniciativa que pretende reforzar los estudios psicológicos y sociales en procesos de custodia infantil.

La próxima audiencia del caso fue programada para el 10 de septiembre, fecha en la que continuará el proceso judicial para determinar si Roxana “N” enfrenta un juicio rumbo a una posible sentencia definitiva.