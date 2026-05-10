Youtuber fue a una boda después de viajar en crucero bajo alerta por hantavirus

El brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius encendió las alertas sanitarias internacionales luego de que se confirmaran contagios y muertes relacionadas con pasajeros que viajaban en la embarcación. El caso comenzó el pasado 11 de abril, cuando un turista neerlandés de 70 años murió durante el trayecto tras presentar síntomas respiratorios y gastrointestinales severos.

En un inicio, la tripulación consideró que el fallecimiento se debía a causas naturales, por lo que no se aplicaron protocolos estrictos de aislamiento dentro del barco. De acuerdo con versiones difundidas por pasajeros, incluso se comunicó que no existía peligro de contagio, situación que permitió que las actividades continuaran con normalidad durante varios días.

Hasta ahora, autoridades internacionales investigan contagios y fallecimientos asociados con pasajeros del crucero./ AP

Mientras el crucero seguía su itinerario, pasajeros convivieron en áreas comunes, participaron en eventos grupales y compartieron espacios cerrados sin medidas preventivas como mascarillas o restricciones sanitarias, lo que habría complicado el control del posible brote.

Uno de los nombres que más atención generó fue el del influencer turco Ruhi Çenet, creador de contenido de 35 años con más de 18 millones de suscriptores, quien desembarcó el 24 de abril en la isla de Santa Elena antes de que la alerta internacional fuera emitida oficialmente.

Días después, el youtuber fue visto en una boda multitudinaria celebrada el 3 de mayo en Estambul, lo que provocó fuertes críticas en redes sociales debido a su posible exposición al virus. Sin embargo, el propio Çenet aseguró que al momento de abandonar el crucero no existía ninguna orden de cuarentena ni había sido informado sobre un riesgo sanitario.

El crucero arribó al puerto de Granadilla, Tenerife, bajo estrictas medidas de bioseguridad./ AP

¿Qué se sabe del brote de hantavirus en el MV Hondius?

La situación tomó mayor relevancia luego de que autoridades confirmaran nuevas muertes vinculadas con la cadena de contagios. La esposa del primer fallecido, una mujer de 69 años, viajó posteriormente a Sudáfrica, donde murió el 26 de abril.

Más tarde, el 2 de mayo, autoridades sudafricanas reportaron el fallecimiento de un ciudadano alemán presuntamente relacionado con contactos indirectos derivados del mismo brote. Hasta ahora, al menos ocho países participan en el rastreo epidemiológico de los pasajeros que viajaron en el MV Hondius.

Ruhi Çenet aseguró que no fue informado sobre el riesgo sanitario antes de acudir a una boda en Estambul./ RS

Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene vigilancia sobre el caso y supervisó el sábado 9 de mayo el arribo del crucero al puerto de Granadilla, Tenerife, bajo estrictos protocolos de bioseguridad.