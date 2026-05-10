¡Se acerca la Premier! Arsenal vence a West Ham con gol de Leandro Trossard

Un paso más al título. Arsenal sufrió, pero obtuvo un agónico triunfo de 0-1 sobre West Ham en la Jornada 36 de la Premier League. Leandro Trossard se convirtió en el héroe Gunner para que la ilusión de levantar el trofeo de liga permanezca.

Fue una actuación que dejó que desear al tratarse de un equipo que persigue el título de Premier League y que está en la Final de la Champions League, aunque la exigencia y presión es amplia por la persecución de un experimentado Manchester City en estos escenarios.

Jugadores de West Ham y Arsenal durante el partido de Premier League | AP

¿Cómo fue la victoria del Arsenal sobre West Ham?

West Ham, con la necesidad de sumar para evitar el descenso puso resistencia e incluso tuvo una actitud propositiva, con algunas oportunidades que no pudo concretar, especialmente por intervenciones clave de David Raya; la más clara de Mateus Fernandes, en un mano a mano que salvó el arquero español.

Cuando los Hammers más se ilusionaban, la burbuja reventó en su contra con el pase de Martin Odegaard a Leandro Trossard, quien disparó con precisión para poner la ventaja en el marcador al minuto 83.

Mikel Arteta en el partido de West Ham contra Arsenal | AP

Los festejos de gol fueron de alivio, pues se puede significar el tanto del título que rompería la sequía de 22 años sin levantar la Premier League. A falta de dos fechas, los Gunners dan un paso firme hacia uno de los máximos objetivos en la gestión de Mikel Arteta.

Los locales consiguieron el empate en los últimos minutos, pero una revisión en el VAR invalidó el tanto por una falta de Pablo sobre David Raya. La decisión salvó a los Gunners de una catástrofe en su carrera por el título.

Leonard Trossard en celebración en el partido de West Ham contra Arsenal | AP

Panorama de Arsenal y West Ham

Por otro lado, los Hammers se hunden en la zona baja de la tabla y ahora dependen de lo que haga el Tottenham en las últimas fechas para conocer su destino para la próxima temporada.