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Futbol

Operación Retorno: El Real Madrid inicia contactos directos con José Mourinho

Jose Mourinho observa una práctica del Manchester United | AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 10:45 - 08 mayo 2026
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Florentino Pérez tiene la última palabra sobre el regreso de "The Special One", mientras el Benfica lucha por retener a su actual estratega

El Santiago Bernabéu se prepara para un cambio de timón. Tras confirmarse que el Real Madrid cerrará la temporada 25/26 sin levantar un solo trofeo, la directiva ha decidido no dar continuidad al proyecto de Álvaro Arbeloa. Aunque el "Espartano" asumió el cargo en sustitución de Xabi Alonso con un contrato que se extendía hasta la próxima campaña, la racha de dos años de sequía ha obligado al club a buscar un perfil con mayor experiencia y jerarquía.

Arda Güler, jugador del Real Madrid | AP

Bajo este escenario de urgencia, el nombre de José Mourinho ha vuelto a emerger con fuerza. El Real Madrid ya ha iniciado contactos directos con el entorno del portugués, quien actualmente dirige al Benfica. Aunque el club luso intenta retenerlo a toda costa, la posibilidad de un segundo ciclo en la "Casa Blanca" parece seducir a un Mourinho que dejó una huella profunda en su primera etapa.

Entre el futuro y su pasado

El objetivo de los merengues es claro: devolver al equipo a la senda del éxito inmediato. La decisión final recae exclusivamente en Florentino Pérez, quien evalúa si el carácter y la metodología de Mourinho son el remedio necesario para terminar con la crisis de resultados.

Mourinho volvió a enfrentar a su exequipo en Lisboa | AP

Con Arbeloa prácticamente fuera de los planes para el próximo curso, la "Operación Retorno" de Mou se convierte en el epicentro del mercado de fichajes. El madridismo espera expectante una decisión que marcará el rumbo del club en la temporada 26/27.

La posibilidad de una segunda etapa de Mourinho en Madrid ya ha comenzado a generar un intenso debate entre la afición, recordando los años de máxima rivalidad y los títulos conseguidos bajo su mando

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