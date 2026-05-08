Francia y Argentina los favoritos de Messi para ganar el Mundial 2026

A menos de un mes de que arranque la Copa del Mundo 2026, todos los jugadores de las naciones clasificadas comienzan a alistar maletas, así mismo, empiezan las apuestas y predicciones para el Mundial más grande en la historia, el cual según el actual campeón con Argentina, Lionel Messi, tiene dos favoritas

Argentina en la Copa del Mundo 2022 l MEXSPORT

¿Qué dijo Lionel Messi?

Durante una charla con ‘Pollo’ Alvarez, Lionel Messi habló sobre distintos aspectos en su carrera; desde su rivalidad con Cristiano Ronaldo, su pasado en el Barcelona, la Selección Argentina, pero lo que más llamó la atención fueron sus predicciones para la próxima Copa del Mundo.

El actual regente del torneo más importante de las naciones fue bastante sincero al hablar sobre las selecciones que llegan más ‘fuertes’ a la fiesta del verano, donde en su baraja de candidatos no dudó en meter a su amada albiceleste y a la subcampeona y ex campeona, Francia.

Cuando el grupo está junto quedó demostrado que siempre compite y hace todo para intentar el objetivo. Francia está muy bien otra vez, tiene muchos jugadores de gran nivel”, confesó el ‘10’ de Inter Miami.

Mbappé en entrenamiento con la Selección de Francia en la Fecha FIFA | AP

Pese a tener a sus dos favoritas, Messi no dudó en destacar a Selecciones ‘Top’, las cuales cada cuatro años están levantando la mano para ser protagonistas, destacando a Brasil, España, Alemania, Inglaterra y a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Brasil siempre es candidata y Portugal es una selección muy competitiva. Además Siempre aparecen cosas raras o que uno no imagina”, añadió.

Selección de Portugal | MEXSPORT

Messi hace un llamado a la afición albiceleste

Al final de la charla, el capitán de Argentina recalcó que no se debe dejar de creer en un segundo campeonato mundial de manera consecutiva, recalcando que el compromiso y deseo de la albiceleste será el mismo que en Qatar 2022, darle una alegría a su país.

Hay que ilusionarse como siempre se ilusiona el argentino”, concluyó.