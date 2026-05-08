¿Se ilusiona Chivas? Tigres presenta bajas importantes contra el Rebaño Sagrado

Tigres tendrá bajas sensibles para enfrentar al Club Deportivo Guadalajara en la vuelta de los cuartos de final, duelo que se disputará en la cancha del conjunto rojiblanco. El equipo felino buscará sellar su pase a las semifinales en una serie que luce cerrada y donde las ausencias podrían pesar en el funcionamiento del plantel.

Ozziel Herrera y Joaquim Pereira no juegan

Las bajas confirmadas para este compromiso son las de Ozziel Herrera y Joaquim Pereira, quienes no realizaron el viaje debido a las lesiones que presentan. Ambos jugadores quedaron descartados para el encuentro, situación que obliga a Guido Pizarro a modificar piezas tanto en defensa como en el ataque.

Ozziel Herrera, atacante de Tigres | IMAGO7

En el caso de Ozziel Herrera, el atacante continúa recuperándose de problemas físicos que ya le habían impedido trabajar al parejo del grupo en los últimos días.

Por su parte, Joaquim Pereira tampoco estará disponible para el compromiso ante Chivas. El defensor brasileño no logró recuperarse a tiempo y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo para este duelo definitivo, pensando también en una posible clasificación a la siguiente ronda.

Joaquim Pereira tiene futuro incierto con Tigres | IMAGO 7

La gran ausencia felina: Fernando Gorriarán

Otra de las situaciones que mantiene pendiente a Tigres es la de Fernando Gorriarán. El mediocampista uruguayo salió de cambio en el duelo ante Nashville tras presentar molestias físicas, encendiendo las alarmas dentro del cuerpo técnico felino.

Fernando Gorriarán, jugador de Tigres | IMAGO7

Aunque Gorriarán sí realizará el viaje con el equipo, todavía no existe certeza sobre si podrá tener minutos en el encuentro. El mediocampista será evaluado hasta último momento y dependerá de su evolución física para determinar si puede entrar en la convocatoria final o incluso arrancar desde el banquillo.