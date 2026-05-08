LM52: Todo lo que sucedió en el primer ritual de la nueva empresa mexicana de lucha libre

El jueves 7 de mayo quedará marcado como un día histórico para la lucha libre mexicana, pues la empresa LM52 ha hecho su debut oficial en el Foro Interlomas y, aunque próximamente dicha función podrá verse en televisión, los asistentes de esta primera función han quedado más que satisfechos.

Con caras conocidas como Rey Wagner, Cibernético, Pirata Morgan y más, aunados a nuevos talentos emergentes como Wisin, La Puerquiza y algunos otros presentes en el primer ritual, ha comenzado la nueva historia de la lucha libre.

Primera lucha femenina en la historia de LM52 | Gina Sánchez

Así fue el primer ritual de LM52

Con la intención de pisar fuerte en su primera función, LM52 tuvo lugar en el Foro Interlomas, un recinto por completo diferente a cualquier arena en la que se haya visto lucha libre antes; los asistentes pudieron ver directamente el escenario, mismo en el que estaba situado el cuadrilátero, el cual estaba rodeado solo en dos lados de público.

Lo primero en la noche fue la presentación, la cual estuvo a cargo de Rey Wagner y su legado, quienes dieron la bienvenida, dejando en claro que "LM52 es su nueva casa"; sin embargo, tan solo unos minutos después fueron interrumpidos por la Legión Mexica, todo para reiterar que más tarde se iban a encontrar en un combate dentro de la cartelera.

Wisin fue uno de los mejores recibidos por el público | Gina Sánchez

La primera lucha de la noche estuvo a cargo de las mujeres, con Big Mami, Diosa Quetzal, Candy Swing y Valery Moreno; precisamente Big Mami se llevó la victoria, pero fue atacada el final de la contienda, desatando que los fanáticos la apoyaran aún más que dentro de la misma lucha.

Continuando con la acción, Wisin y Bendito aparecieron para emocionar a los presentes con su lucha ante Noisy Boy y Spider Fly. Noisy Boy entregó uno de los momentos más emocionantes de la función al subirse a uno de los palcos del foro para lanzarse sobre Bendito; el resultado se lo llevaron Wisin y su compañero.

Otra de las luchadoras más queridas y apoyadas desde su entrada fue Mamba, quien se enfrentó a Super Nova; la derrota fue para la exótica, teniendo al final un momento emotivo con todos los presentes aplaudiendo y apoyando pese a haber sido derrotada.

El final de la cartelera

En la Guerra de Facciones, Hijo de Silver King, Simón Blanco e Hijo de Silver King Jr. se enfrentaron a Emperador Azteca, Mictlán y HD Canis Lupus con la victoria para estos últimos. Posteriormente vino la Puerquiza Extrema midiéndose a Burger Boy, Chessman y Hell; el combate lo ganaron los Puercoz ya que tanto Burger como 'El Asesino de la Luz Roja' se enfrascaron en un problema entre ellos y dejaron solo a Hell, quien terminó 'aplastado'.

Pirata Morgan cerró la función con victoria | Gina Sánchez

La penúltima lucha fue internacional, con Jack Morris enfrentando a Demonio Infernal en lo que fue uno de los mejores mano a mano de la noche; para el final, un enmascarado misterioso interrumpió, distrayendo a Jack y dejando el camino libre para que Demonio hiciera su remate y pudiera llevarse la victoria.

La Estelar de Leyendas tuvo a Rey Wagner y Texano Jr. vs Cibernético y Pirata Morgan; el final del combate se encaminó después de un golpe bajo del Pirata sobre Wagner, entregándole la victoria al 'mejor luchador del mundo'. Tras el combate, Rey Wagner y Pirata Morgan lanzaron un reto para más adelante, pues el exenmascarado está cerca de cumplir 40 años como luchador y Morgan quiere que ponga su carrera en juego.