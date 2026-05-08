¡Regresa el GOAT! John Cena dará un “anuncio histórico” en Backlash 2026

WWE Backlash 2026 estará marcado por el regreso de John Cena; después de su aparición como host de WrestleMania 42, el 17 veces campeón mundial regresará a la empresa para dar un anuncio que impactará a todo el mundo del wrestling.

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¿De qué se podría tratar el anuncio?

Con el regreso de John Cena a la WWE, ha habido muchos rumores acerca del posible anuncio de ser una alianza con otra marca, una película próxima como Cena como protagonista; las variedades pueden variar. De momento, aún no ha habido rumores que especulen al respecto sobre la noticia.

Lo más probable es que este anuncio tome lugar en el arranque del show, para empezar calentando a la fanaticada o pudiendo ser un anuncio que no se les haga muy grato a algunos aficionados.

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Un evento que ronda la expectativa

Backlash 2026 es un evento que cuenta con una cartelera entretenida, con muchos rumores al respecto sobre posibles regresos en algunas luchas; a su vez, el anuncio de John Cena genera aún más expectativa por ver lo que podría influir en la WWE para el futuro.

De momento, todo sigue en especulación y rumores; el sábado 9 de mayo, al punto de las 5 de la tarde, se podrá saber.