Backlash 2026: Cartelera confirmada del PLE de WWE

WWE Backlash 2026 ha llegado y con ello, nuevas rivalidades por los campeonatos, historias que están por construirse y otras llegando a su punto más alto tras meses de construcción. Roman Reigns tendrá su primera defensa de su Campeonato Mundial Peso Pesado, Seth Rollins y Bron Breakker por fin se encontrarán en el ring y tendremos una nueva aparición de John Cena.

El evento también promete una buena dosis de comedia con Danhausen y un posible regreso podría llegar en este PLE.

Cartelera para Backlash 2026

John Cena regresará para dar “un anuncio histórico” para la WWE.

Poster del anuncio de John Cena en WWE Backlash 2026 | WWE

Danhausen y un compañero misterioso se enfrentarán a The Miz y Kid Willson.

Después de meses, Asuka e Iyo Sky tendrán un increíble enfrentamiento (la primera vez en la historia que 2 japonesas se midan mano a mano en un ring de WWE)

Revancha de WrestleMania: Trick Williams (c) defenderá por primera vez su Campeonato de los Estados Unidos frente a Sami Zayn

Una lucha de alto calibre: Seth Rollins contra Bron Breakker

Poster de la lucha de Seth Rollins y Bron Breakker WWE Backlash 2026 | WWE

Evento estelar: Roman Reigns (c) pondrá en juego su título ante Jacob Fatu

¿Cuándo y dónde ver Backlash 2026?

WWE Backlash 2026 se celebrará este sábado 9 de mayo desde Tampa, Florida. En México, el evento podrá verse completamente EN VIVO a través de Netflix. El pre-show comenzará a las 4:00 PM, mientras que la cartelera principal arrancará a las 5:00 PM, tiempo del centro de México.