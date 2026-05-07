Backlash 2026: Cartelera confirmada del PLE de WWE
WWE Backlash 2026 ha llegado y con ello, nuevas rivalidades por los campeonatos, historias que están por construirse y otras llegando a su punto más alto tras meses de construcción. Roman Reigns tendrá su primera defensa de su Campeonato Mundial Peso Pesado, Seth Rollins y Bron Breakker por fin se encontrarán en el ring y tendremos una nueva aparición de John Cena.
El evento también promete una buena dosis de comedia con Danhausen y un posible regreso podría llegar en este PLE.
Cartelera para Backlash 2026
John Cena regresará para dar “un anuncio histórico” para la WWE.
Danhausen y un compañero misterioso se enfrentarán a The Miz y Kid Willson.
Después de meses, Asuka e Iyo Sky tendrán un increíble enfrentamiento (la primera vez en la historia que 2 japonesas se midan mano a mano en un ring de WWE)
Revancha de WrestleMania: Trick Williams (c) defenderá por primera vez su Campeonato de los Estados Unidos frente a Sami Zayn
Una lucha de alto calibre: Seth Rollins contra Bron Breakker
Evento estelar: Roman Reigns (c) pondrá en juego su título ante Jacob Fatu
¿Cuándo y dónde ver Backlash 2026?
WWE Backlash 2026 se celebrará este sábado 9 de mayo desde Tampa, Florida. En México, el evento podrá verse completamente EN VIVO a través de Netflix. El pre-show comenzará a las 4:00 PM, mientras que la cartelera principal arrancará a las 5:00 PM, tiempo del centro de México.