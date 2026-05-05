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Lucha

Roman Reigns: La historia de amor-odio del Jefe Tribal en WWE

Roman como doble campeón en Clash at the Castle | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 16:29 - 05 mayo 2026
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Ante los rumores de una posible salida de la empresa, repasamos la relación del Jefe Tribal en su estadía dentro de WWE

Roman Reigns es una de las caras actuales de WWE al ser el campeón mundial pesado tras haber vencido a CM Punk en WrestleMania 42, y ser el más relevante de la empresa no es algo que desconozca el samoano, solo que actualmente es algo con lo cual la gente ya le ha tomado cariño.

Pero esto no siempre fue así, pues en algún tiempo, Roman llegó a ser de los más odiados por su exceso de apariciones en el plano estelar de las carteleras de los eventos, lo cual llevó a su historia de redención con el paso de los años.

Roman Reigns en su entrada a Backlash Francia en 2025 | wwe.com

El odio para The Big Dog

Roman pasó de ser uno de los miembros de The Shield junto a Dean Ambrose y Seth Rollins, para convertirse en una de las caras principales de la empresa; desde la traición de Rollins en 2014 justo con un silletazo a la espalda de Reigns, todo se tornó a favor del actual Jefe Tribal.

Roman Reigns como campeón de WWE | wwe.com

En menos de un año, el 'Big Dog' se encaminó al plano estelar, pues en 2015 terminó siendo el ganador del Royal Rumble, situación que lo catapultó para el main event de WrestleMania 31, en donde enfrentó a Brock Lesnar, pero Seth Rollins hizo el 'Robo del Siglo' y arruinó el momento de su examigo.

Pero uno de los momentos en los que más se ha enojado la gente con Reigns tiene que ver con el actual director creativo de AAA: Undertaker, pues cuando estos dos se enfrentaron en WrestleMania 33 en 2017, Roman venció a un veterano 'Enterrador', quien para ese momento ya había perdido su racha invicta en el máximo evento. En el Raw after Mania, el 'Perrote' apareció para abrir el show y el público le dio uno de los abucheos más sonoros en la historia.

El amor para The Tribal Chief

Al llegar la pandemia, Roman Reigns se tuvo que ausentar de la empresa debido a que en años anteriores, un problema de leucemia lo había aquejado, así que llegó a formar parte de la población de riesgo y dejó a la empresa en 2020, incluso sin participar en WrestleMania de ese mismo año.

Fue en SummerSlam de ese mismo año cuando regresó el antiguo campeón mundial; sin embargo, esta vez fue de forma muy diferente, pues lo hizo bajo la tutela de Paul Heyman, y con un personaje completamente rudo, causando el interés del público, el cual creció aún más cuando en WrestleMania 37 venció de manera imponente a Edge y Daniel Bryan para seguir siendo campeón universal.

Regreso de Roman en 2020 | wwe.com

Con el paso de los meses, Roman se convirtió en el campeón más longevo, pasando por una unificación de campeonatos al arrebatarle el suyo a Brock Lesnar en 2022, siendo el líder de una de las facciones más recordadas con The Bloodline. Después de perder el campeonato en WrestleMania 40, Roman pasó un buen tiempo sin estar en el plano principal, pero actualmente ha recuperado el oro para estelarizar los momentos de la empresa.

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