Alberto Lati inicia una nueva era como exclusivo de Claro Sports

Aunque desde antes ya era un miembro constante del equipo de periodistas de Claro Sports desde el Mundial de Futbol Brasil 2014, Alberto Lati se volvió un talento exclusivo de la plataforma informativa, aportando su enfoque analítico con claridad y empatía.

Alberto Lati, actulamente miembro de Fox Sports | X: @albertolati

Historia reciente de Alberto Lati

Anteriormente, Lati trabajaba principalmente para Fox Sports con su programa exclusivo Latitudes Fox; además de contar con colaboraciones con el mismo Claro Sports, Diario 24 Horas, Referee y desempeñarse como consultor especialista en deporte para diferentes espacios informativos.

En el año 2013, Alberto publicó su primer libro, Latitudes: Crónica, Viaje y Balón, editado por Cal y Arena; a partir de entonces, ha construido un historial de obras como la saga de Genios del futbol.

Alberto Lati está en terrias japonesas por Claro Sports l RRSS

Sin duda alguna, esta es una noticia positiva para Claro Sports, pues ahora cuenta con la exclusividad de uno de los referentes del periodismo deportivo en español.

¿Qué representa su exclusividad para Claro Sports?

Alberto Lati y su libro 'La apasionante historia de los Mundiales' | x:@albertolati

En las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos, especialmente durante Tokyo 2020 y Paris 2024, Lati se ganó el reconocimiento del público por compartir datos, relatos y referencias que permitieron entender cada sede, disciplina y atleta desde una perspectiva más amplia.

Su estilo se ha convertido en un sello dentro de las coberturas internacionales: explicar el deporte con claridad, acercar al público al contexto de los grandes eventos y mostrar cómo cada competencia también refleja la cultura, la historia y la identidad de sus protagonistas.