Telemundo 'ficha' a Jorge Valdano rumbo al Mundial 2026 a pesar de su anuncio con TV Azteca

A poco más de un mes del arranque del Copa del Mundo 2026, las televisoras comienzan a mover sus piezas para conformar equipos sólidos de cara a la cobertura del torneo más importante del futbol. En este contexto, un inesperado 'fichaje' ha llamado la atención en la industria.

Y es que una de las figuras que recientemente había sido anunciada por TV Azteca ahora aparece como refuerzo de otra cadena internacional, generando dudas sobre su participación en ambas pantallas durante el Mundial.

Valdano en conferencia de prensa | MEXSPORT

Jorge Valdano sorprende al aparecer con Telemundo

Telemundo Deportes dio a conocer a través de redes sociales el listado de leyendas del futbol que formarán parte de su equipo para el Mundial 2026, destacando la presencia del argentino Jorge Valdano.

El anuncio no pasó desapercibido, ya que el exfutbolista campeón del mundo en México 1986 había sido presentado meses atrás como uno de los grandes refuerzos de TV Azteca para sus transmisiones mundialistas. La aparición de Valdano con la cadena estadounidense ha generado especulación entre los aficionados, quienes ahora se preguntan si el analista participará exclusivamente con Telemundo o si tendrá presencia en ambas televisoras.

🔥⚽ ¡BIENVENIDOS AL MUNDIAL 2026!



🇦🇷 Jorge Valdano

🇨🇴 Iván Ramiro Córdoba @ivanramiroc

🇲🇽 Carlos Salcido @carlossalcido7

🇨🇱 Iván Zamorano @bambam9oficial

🇺🇾 Diego Lugano @DiegoLugano

🇺🇸 Alejandro Bedoya @AleBedoya17



Análisis, experiencia y voz de leyendas que se unen a… pic.twitter.com/tkksQTIJeL — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) May 4, 2026

Cabe recordar que el argentino ha colaborado en múltiples ocasiones con TV Azteca como invitado especial, lo que hacía pensar que su vínculo con la televisora del Ajusco estaba más que consolidado.

Telemundo apuesta por leyendas para el Mundial 2026

Además de Jorge Valdano, Telemundo confirmó un grupo destacado de figuras internacionales que reforzarán su cobertura del Mundial, apostando por experiencia y nombres reconocidos.

Entre los talentos anunciados se encuentran Andrés Guardado, Guti, José Pékerman, Antonio Valencia, Julio César Dely Valdés, Iván Córdoba, Carlos Salcido, Iván Zamorano, Diego Lugano y Alejandro Bedoya.

Carlos Salcido l IMAGO7