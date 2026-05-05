CDMX mantiene descuento del 100% en tenencia 2026: estos son los requisitos

La Ciudad de México mantiene vigente uno de los beneficios fiscales más importantes para los automovilistas en 2026, al ofrecer un subsidio del 100% en el pago de la tenencia vehicular para quienes cumplan con ciertos requisitos, una medida que busca incentivar la regularización fiscal y facilitar el cumplimiento de obligaciones entre los capitalinos.

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas, este programa forma parte de una estrategia de sostenibilidad financiera que, además de aliviar el gasto de los ciudadanos, ha permitido fortalecer la recaudación local y aumentar la inversión en rubros clave como infraestructura, movilidad y seguridad en las 16 alcaldías.

La CDMX mantiene vigente uno de los beneficios fiscales más importantes para los automovilistas / FB: @orientadorvial

¿Quiénes pueden obtener el descuento?

El beneficio está dirigido a propietarios de vehículos cuyo valor no exceda los 638 mil pesos, impuestos incluidos, lo que representa una ampliación significativa frente a años anteriores y permite que más modelos, incluso de gama media y reciente, puedan acceder al subsidio.

En el caso de motocicletas, el apoyo también aplica para unidades con un valor de hasta 250 mil pesos, siempre que el titular sea una persona física o una organización sin fines de lucro, lo que amplía el alcance del programa a un mayor número de contribuyentes.

El beneficio está dirigido a propietarios de vehículos cuyo valor no exceda los 638 mil pesos / FB: @orientadorvial

Requisitos obligatorios

Para poder acceder al descuento total en la tenencia, es indispensable cumplir con ciertos lineamientos estrictos establecidos por las autoridades, entre los que destacan no contar con adeudos pendientes de años anteriores ni tener multas de tránsito activas al momento de realizar el trámite.

Aunque el subsidio cubre el 100% de la tenencia, los beneficiarios deberán pagar el refrendo anual, que en 2026 tiene un costo de 760 pesos, siendo este pago la condición básica para que el sistema aplique automáticamente el descuento.

La fecha límite para acceder a este programa será el próximo 30 de junio de 2026 / FB: @orientadorvial

Fecha límite para aprovechar el beneficio

Las autoridades capitalinas informaron que la fecha límite para acceder a este programa será el próximo 30 de junio de 2026, plazo que fue extendido con el objetivo de brindar mayor margen a los ciudadanos para regularizar su situación fiscal sin tener que cubrir el costo total del impuesto.

En caso de no cumplir con este pago dentro del periodo establecido, el beneficio se perderá automáticamente, y el propietario deberá pagar la tenencia completa, cuyo monto dependerá del valor y modelo del vehículo.

El apoyo también aplica para motocicletas con un valor de hasta 250 mil pesos / FB: @orientadorvial

Cómo hacer el trámite

El proceso para obtener el descuento ha sido diseñado para ser ágil y accesible, ya que los contribuyentes pueden realizar el pago del refrendo en línea a través de la página oficial de la Secretaría de Finanzas o mediante la aplicación móvil Tesorería, además de acudir a módulos presenciales, kioscos y centros autorizados.

No es necesario realizar ningún trámite adicional, ya que el sistema verifica automáticamente si el usuario cumple con los requisitos, por lo que se recomienda revisar previamente el estatus de adeudos o multas para evitar contratiempos.

Alta participación y beneficios para la ciudad

Durante el primer trimestre de 2026, más de 1.2 millones de contribuyentes aprovecharon este programa, lo que generó una recaudación superior a los 3 mil 577 millones de pesos, reflejando la confianza de la ciudadanía en este tipo de incentivos fiscales.