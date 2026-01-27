Tenencia 2026 Edomex: Este es el nuevo tope para no pagarla

¡Por fin una buena noticia para el bolsillo mexiquense! El gobierno del Estado de México aplicará este 2026 el Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales, con lo que sube el tope de precio para pagar tenencia. Sí, como en CDMX, ahora solo los vehículos que rebasen cierto valor tendrán que pagarla.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas local, este año se amplió el subsidio a la tenencia para automóviles de hasta 638 mil pesos y para motocicletas de hasta 250 mil pesos, ambos montos con IVA incluido. Y ojo: anteriormente, este beneficio estaba limitado a motos de bajo costo.

Podrán evitar la tenencia si el auto vale menos de 638 mil pesos / Redes Sociales

Apoyo a las familias

Además, si tienes placas de otra entidad y haces el cambio al Edomex, te pueden perdonar el impuesto por adquisición de vehículos usados. Así lo explicaron.

Con estos beneficios, se fortalece el apoyo directo a la economía familiar, se reduce el gasto anual por concepto de tenencia y se facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El tope límite aumentó este 2026 para los autos del Edomex / Redes Sociales

¿Y si ya tengo placas del Edomex?

También hay chance de ahorrar si ya estás dado de alta en el Estado de México. Estos son los beneficios, según el año de tus placas:

Placas 2021 o posteriores Condonación del 100 % de tenencia, refrendo y accesorios de 2024 y anteriores, si pagas las contribuciones de 2025 y 2026.

Si las placas son 2021 y no has cambiado de dueño, te perdonan el ISAVAU si estás al corriente. Si debes, te condonan el 50% si te regularizas.

También hay más beneficios fiscales para los dueños de los vehículos / Redes Sociales

Placas 2020 o anteriores Condonación del 100 % de tenencia, refrendo y recargos de 2021, 2022 y 2023… si haces reemplacamiento.



Y por si fuera poco, el subsidio del 100 % en 2026 también aplicará para coches con placas de 2021 en adelante. Los de 2020 obtendrán un 50 % de subsidio.

Tienes que ser del Edomex para poder entrar en este beneficio fiscal / Redes Sociales

¿Cuáles son los requisitos?

Para que apliques al subsidio y no pagues ni un peso de tenencia, debes cumplir con lo siguiente: Ser persona física residente del Edomex.

Que tu coche esté en el Registro Estatal de Vehículos.

Que no pase de 638 mil pesos si es auto o 250 mil si es moto.

Estar al corriente o regularizado en tus impuestos estatales.

Pagar el refrendo 2026:

$990 para autos

$731 para motos