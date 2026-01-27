Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Tenencia 2026 Edomex: Este es el nuevo tope para no pagarla

Tienes hasta el 6 de abril de este año para aprovechar este beneficio / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:52 - 27 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Este cambio de la Secretaría de Finanzas local ayudará al bolsillo de las familias mexiquenses

¡Por fin una buena noticia para el bolsillo mexiquense! El gobierno del Estado de México aplicará este 2026 el Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales, con lo que sube el tope de precio para pagar tenencia. Sí, como en CDMX, ahora solo los vehículos que rebasen cierto valor tendrán que pagarla.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas local, este año se amplió el subsidio a la tenencia para automóviles de hasta 638 mil pesos y para motocicletas de hasta 250 mil pesos, ambos montos con IVA incluido. Y ojo: anteriormente, este beneficio estaba limitado a motos de bajo costo.

Podrán evitar la tenencia si el auto vale menos de 638 mil pesos / Redes Sociales

Apoyo a las familias

Además, si tienes placas de otra entidad y haces el cambio al Edomex, te pueden perdonar el impuesto por adquisición de vehículos usados. Así lo explicaron.

Con estos beneficios, se fortalece el apoyo directo a la economía familiar, se reduce el gasto anual por concepto de tenencia y se facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El tope límite aumentó este 2026 para los autos del Edomex / Redes Sociales

¿Y si ya tengo placas del Edomex?

También hay chance de ahorrar si ya estás dado de alta en el Estado de México. Estos son los beneficios, según el año de tus placas:

Placas 2021 o posteriores

  • Condonación del 100 % de tenencia, refrendo y accesorios de 2024 y anteriores, si pagas las contribuciones de 2025 y 2026.

  • Si las placas son 2021 y no has cambiado de dueño, te perdonan el ISAVAU si estás al corriente. Si debes, te condonan el 50% si te regularizas.

También hay más beneficios fiscales para los dueños de los vehículos / Redes Sociales

Placas 2020 o anteriores

  • Condonación del 100 % de tenencia, refrendo y recargos de 2021, 2022 y 2023… si haces reemplacamiento.


Y por si fuera poco, el subsidio del 100 % en 2026 también aplicará para coches con placas de 2021 en adelante. Los de 2020 obtendrán un 50 % de subsidio.

Tienes que ser del Edomex para poder entrar en este beneficio fiscal / Redes Sociales

¿Cuáles son los requisitos?

Para que apliques al subsidio y no pagues ni un peso de tenencia, debes cumplir con lo siguiente:

  • Ser persona física residente del Edomex.

  • Que tu coche esté en el Registro Estatal de Vehículos.

  • Que no pase de 638 mil pesos si es auto o 250 mil si es moto.

  • Estar al corriente o regularizado en tus impuestos estatales.

  • Pagar el refrendo 2026:
    $990 para autos
    $731 para motos

Tienes hasta el 6 de abril de 2026 para aprovechar este beneficio.

Últimos videos
Lo Último
15:00 El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Christian González en el partido de los Patriots contra Denver en el Campeonato de la AFC | AP
NFL
28/01/2026
El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup