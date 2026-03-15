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Futbol

¿Se pierde la Concachampions? Messi fuera de la convocatoria del Inter de Miami para su duelo de MLS

Messi se duele ante LAFC | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 19:42 - 14 marzo 2026
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El campeón del mundo se quedará con ganas de gritar su gol 900 luego de una decisión técnica que lo dejó fuera del próximo partido del equipo

La estrella del equipo del Inter de Miami, no solo es una de las caras más importantes del futbol a nivel mundial, sino que también está próximo a romper una de las marcas más imponentes en la historia del deporte. Lionel Messi, quién está a un gol de llegar a los 900 no podrá llegar a ese récord en su próximo juego de la MLS, esto tras no realizar el viaje con el equipo.

Encorralaron a Messi l X:InterMiamiCF

¿Qué le pasó a Messi?

El capitán de los Flamencos no realizó el viaje a Charlotte para el duelo correspondiente a la Jornada 4 de la MLS ante el Charlotte FC, esto gracias a una supuesta decisión técnica de Javier Mascherano.

Según fuentes cercanas, el estratega argentino dejó fuera de la convocatoria a su compatriota debido al apretado calendario que tiene el Inter de Miami con cinco juegos en solo dos semanas (Concachampions y MLS)  por lo que el descanso jugará un factor importante. 

Lionel Messi comandó la remontada del Inter Miami sobre Orlando City | AFP

Con este cambio Mascherano pone en claro su prioridad de avanzar en la Liga de Campeones de la CONCACAF, misma en la que llegan con un empate a cero goles para el juego de Vuelta de los Octavos de Final

Además de Messi, varios jugadores del 11 titular de Mascherano también se quedaron sin realizar el viaje, uno de ellos el mediocampista Rodrigo de Paul, el cual también está en óptimas condiciones y su ausencia es meramente táctica como la de su compañero.

Lionel Messi demostró que está listo para el Mundial 2026 | AP

900 veces Messi, próximamente 

Si bien la ausencia de Messi desanimó a todos los seguidores del ‘10’ en la Ciudad de Charlotte, la realidad es que el argentino ya no puede competir de la misma manera en que lo hacía años atrás, sin embargo, cuando aparece demuestra porque es uno de los mejores de la historia.

El campeón del mundo, Champions League, Copa América, Mundial de Clubes y MLS está próximo a llegar a su gol 900 en su carrera, el cual podría llegar en el Chase Stadium en el duelo ante Nashville, lo que lo consagraría como uno de los mejores goleadores de la historia.

Messi y Berterame en festejo de gol en Ecuador | @InterMiamiCF
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