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Futbol

MLS: ¿Dónde y cuándo ver el partido Charlotte FC vs Inter de Miami?

¿Dónde y cuándo juegan Charlotte FC vs Inter de Miami? EN VIVO I @InterMiamiCF
Jorge Armando Hernández 12:49 - 13 marzo 2026
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En RÉCORD te contamos donde puedes ver el partido entre Charlotte FC vs Inter de Miami de la MLS

Uno de los duelos más esperados de la Conferencia Este en la MLS por fin ha llegado. Charlotte FC e Inter de Miami, dos victorias respaldan al conjunto de Lionel Messi y compañía.

Orlando City recibió al Inter Miami de Messi y fue reomtado 4-2 | AP

El equipo rosa marcha actualmente en la tercera posición de su Conferencia y busca acercarse al lìderato general de la misma. Inter de Miami viene de una semana exigente después de disputar la Concacaf Champions Cup ante Nashville empatando a cero en la Ida.

Derrota de Orlando City ante Inter de Miami en la MLS I AP

Inter Miami viene de una remontada de 4-2 ante Orlando City donde Lionel Messi marcó un doblete. El conjunto de Miami también obtuvo un triunfo de 2-1 ante el DC United, con estos resultados de ubica en la séptima posición del Este.

Charlotte FC regresa a la senda del triunfo tras imponerse ante Austin FC como visitantes, el marcador quedó 3-1. Pep Biel fue la pieza clave para el triunfo del conjunto de Charlotte ya que fue autor de un doblete.

Charlotte FC lleva ventaja en el último partido ante Inter de Miami | Instagram @charlottefc

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue en septiembre de 2025 con una victoria para el conjunto de Carolina del Norte 3-0 sobre los de La Florida.

¿Dónde y cuándo ver el partido entre Charlotte FC vs Inter de Miami?
Nashville e Inter Miami en Concacaf Champions Cup l X:NashvilleSC

  • Lugar: Bank of America Stadium

  • Fecha: 13 de marzo de 2026

  • Horario: 17:30 hrs tiempo de México

  • Canal: DAZN, Apple TV

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