Visita de Lionel Messi a Donald Trump genera repudio en niños iraníes

La semana pasada todo el conjunto de Inter de Miami incluyendo a Lionel Messi asistieron a un evento en La Casa Blanca, encabezado por el presidente Donald Trump.

El presidente Donald Trump estuvo con Lionel Messi en La Casa Blanca / FB: @WhiteHouse

El evento se dio tras un fin de semana bélico, donde Estados Unidos e Israel atacaron bases militares en Irán así como escuelas y hospitales. Muchas personas incluyendo niños iraníes murieron por los bombardeos.

Donald Trump elogió a Lionel Messi | AP

La reunión con el presidente estadounidense se dio debido al campeonato de la MLS que ganó el conjunto de La Florida. Semanas antes, Cristiano Ronaldo también estuvo con el mandatario.

A pesar de que la reunión con Ronaldo no causó reacciones, la visita de Messi tuvo un efecto muy negativo tras viralizarse un video de niños iraníes quemando playeras del futbol con el dorsal y número del argentino.

💣🔥 Argentina, Barcelona, Inter Miami: niños iraníes prenden fuego las camisetas de Lionel Messi pic.twitter.com/jjX3pEiZ0H https://t.co/P4O5A3RKGh — PaseClave (@paseclave__) March 8, 2026

Javier Mascherano da la cara por Messi

Javier Mascherano, entrenador del Inter de Miami, salió a calmar la situación en que el equipo no quiso faltar a la tradición de ir a La Casa Blanca por el título obtenido como lo han hecho todos los equipos que han ganado la MLS.

Javier Mascherano | AP

Vinimos y cumplimos con algo protocolar que es prácticamente una tradición de venir a visitar la Casa Blanca por ser el equipo campeón, es algo que estaba ya concertado hacía mucho tiempo. De hecho justo estaba armado para el partido que jugásemos acá en Washington.