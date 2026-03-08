¡Cita con la historia! Lionel Messi en la antesala de los 900 goles en su carrera

Lionel Messi continúa haciendo historia. Tras su reciente actuación con el Inter Miami, el astro argentino se sitúa a un solo festejo de una cifra que redefine la historia del futbol profesional: los 900 goles oficiales.

Lionel Messi comandó la remontada del Inter Miami sobre Orlando City | AFP

El camino a esta marca histórica sumó un nuevo capítulo el pasado fin de semana. "La Pulga" fue el protagonista absoluto en la MLS al firmar el tanto de la victoria 2-1 sobre el DC United. Con este disparo, el capitán de las Garzas alcanzó los 899 goles en su carrera, dejando la mesa servida para una celebración global en su próximo compromiso.

LOS 899 GOLES DE MESSI

A sus 38 años, Messi mantiene una vigencia envidiable, repartiendo su producción goleadora en los cuatro frentes que han marcado su trayectoria profesional. El FC Barcelona sin duda permanece como la etapa más prolífica de su carrera, donde estableció récords que hoy parecen inalcanzables para cualquier mortal.

Por otro lado, su papel en la Selección Argentina lo tiene consolidado como el máximo artillero histórico de la Albiceleste, mientras mantiene el enfoque en su sexta Copa del Mundo. En Estados Unidos, su impacto ha sido inmediato: con apenas una temporada y media, ya ostenta el récord de máximo goleador histórico del Inter Miami con 80 anotaciones, superando los registros previos de la franquicia. Su paso por el PSG también aportó cifras fundamentales para llegar a este umbral de leyenda.

Lionel Messi en Ecuador | @InterMiamiCF

CITA CON LA HISTORIA

La expectativa mundial se traslada ahora a la Concacaf Champions Cup. Este miércoles 11 de marzo, el Inter Miami se medirá ante el Nashville en un duelo que trasciende lo estrictamente deportivo. El torneo continental será el escenario donde el argentino busque sellar su legado una vez más ante una audiencia global.

Un solo grito de gol separa a Messi de los 900. Todo está listo para que el fútbol rinda homenaje al jugador que se niega a dejar de escribir la historia con su botín izquierdo. El miércoles podría ser el día en que la estadística y la magia se unan para coronar una cifra que hace apenas unos años parecía propia de la ficción.

TODOS LOS GOLES DE LIONEL MESSI