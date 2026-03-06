Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?

Lionel Messi y gol número 70 de tiro libre | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 15:52 - 06 marzo 2026
El equipo de Washington se enfrenta a los flamencos rosas en un crucial duelo de la liga estadounidense

El DC United se enfrentará al Inter Miami CF en un emocionante partido correspondiente a la Jornada 3 de la Major League Soccer 2026. El escenario de este duelo será el Audi Field, hogar del DC United, donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes en el inicio de la temporada.

Messi marcó un nuevo gol de Tiro libre con inter Miami | AP
Messi marcó un nuevo gol de Tiro libre con inter Miami | AP

Ambos equipos llegan a este encuentro con situaciones similares en la tabla de posiciones. El DC United ocupa actualmente el puesto 17 con 3 puntos tras disputar 2 partidos, con un balance de 1 gol a favor y 1 en contra. Por su parte, el Inter Miami CF se encuentra en la posición 18 también con 3 puntos en 2 partidos, pero con una diferencia de goles negativa tras anotar 4 y recibir 5. Este duelo directo entre equipos de la parte baja de la tabla podría ser crucial para que alguno de ellos comience a escalar posiciones en la clasificación.

Lionel Messi en el Inter de Miami vs LAFC | AP

El DC United llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos compromisos. Los capitalinos vienen de caer por 1-0 ante Austin FC , aunque previamente consiguieron una victoria por el mismo marcador frente al Philadelphia Union. En sus tres partidos anteriores de la temporada pasada, el equipo registró un empate 1-1 contra Atlanta United, y dos derrotas consecutivas: 0-1 ante Charlotte FC y un contundente 0-6 frente a Philadelphia . Por su parte, el Inter Miami CF muestra un mejor momento, habiendo ganado su último partido de liga por 2-4 contra Orlando City. Anteriormente, venció 1-2 al Independiente del Valle en un amistoso el 27 de febrero, aunque cayó por 3-0 ante Los Angeles FC en su debut en la MLS. En sus compromisos amistosos previos, empató 2-2 con Barcelona SC y venció 1-2 al Atlético Nacional.

Jugadores del DC United después de un partido | DC UNITED

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Inter Miami CF. En su último enfrentamiento, disputado el 20 de septiembre de 2025, el conjunto de Florida se impuso por 3-2 como local. Anteriormente, el 23 de agosto de 2025, igualaron 1-1 en el Audi Field. En 2024, el Inter Miami CF consiguió dos victorias consecutivas: 1-0 como local el 18 de mayo y un contundente 1-3 en Washington el 16 de marzo. El 8 de julio de 2023 se registró un empate 2-2 en el campo del DC United. En total, de los últimos cinco enfrentamientos, el Inter Miami ha ganado tres y empatado dos, mostrando una clara superioridad en este duelo particular.

¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter de Miami?

  • FECHA: Sábado 7 de marzo

  • HORA: 15:00 (hora centro de México)

  • LUGAR: Audi Field. Washinghton D.C.

  • TRANSMISIÓN: Apple TV, DAZN

El primer gol de Germán Berterame con Inter Miami | @InterMiamiCF
