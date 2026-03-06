Gustavo Marques, jugador de Red Bull Bragantino, sancionado fuertemente por comentario sexista a una árbitra

Red Bull Bragantino ha perdido a uno de sus defensas centrales debido a comentarios sexistas en contra de la árbitra encargada del partido ante São Paulo; Gustavo Marques, quien se encuentra a préstamo desde Benfica, declaró en contra de Daiane Muniz después de haber perdido en casa en el campeonato Paulista.

La sanción no ha sido menor, pues comprende un tema futbolístico y además económico. Para el cuadro carioca, perder a uno de sus titulares significará replantearse gran parte de la temporada.

Bragantino no contará con uno de sus titulares de la temporada | IG: @redbullbragantino

¿Qué sucedió con Marques?

Todo sucedió desde el pasado 21 de febrero, en donde Bragantino recibió a São Paulo como parte de un partido del Campeonato Paulista; al final del mismo, Gustavo Marques declaró completamente enojado en contra de los organizadores del torneo, criticándolos por "permitir que una mujer arbitre un partido de esta envergadura". Cabe resaltar que en dicho partido, el cual perdieron 1-2, el implicado en el conflicto anotó el único gol para los suyos.

Creo que la FPF (Federación de Fútbol de São Paulo) tiene que mirar un partido de esta envergadura y no nombrar una árbitra. Con todo respeto a las mujeres de todo el mundo (estoy casado y tengo a mi madre), lo siento si digo algo malo sobre las mujeres, pero no creo que ella tenga la capacidad de arbitrar este partido

O TEMPO INOCENTOU GUSTAVO MARQUES! BRAGANTINO, DEVOLVA O SALÁRIO DELE EM DOBRO!!!!!! pic.twitter.com/XweXGlpaDd — Serafim (@Serafim_zx) March 2, 2026

Estos comentarios han dejado la evidencia para que el Tribunal de Justicia Deportiva de la Federación Paulista de Futbol pudiera dictaminar hace un par de días que la sanción constará de 12 partidos en los cuales Marques, de 24 años, no podrá participar en el equipo de los 'Toros Rojos'; sin embargo, esto solo aplica para partidos dentro de competiciones estatales, por lo que no tendrá problema en jugar las siguientes jornadas del Brasileirao. A esto también se suma una sanción económica, la cual suma 30,000 reales.

¿Qué ha dicho su club al respecto?

Pese a que Marques ya ha pedido disculpas: "Estoy aquí para pedir perdón a todas las mujeres, dije cosas que no debería", el Bragantino ya ha emitido un comunicado, en el que anuncia que sí habrá repercusiones de cara a los siguientes partidos.

Red Bull Bragantino anuncia que el defensa Gustavo Marques recibirá una multa del 50% de sus ingresos totales como consecuencia de las declaraciones sexistas que realizó contra la árbitra Daiane Muniz tras el partido contra el São Paulo. Tampoco será convocado para el partido contra el Athletico-PR del miércoles.

Festejo de gol por parte de Marques | IG: @gmarques001