Zague golpea al Capi Pérez por video polémico en redes sociales del ‘impresionanti’

El reencuentro entre Luis Roberto Alves Zague y El Capi Pérez dejó uno de los momentos más comentados de la televisión deportiva mexicana, luego de que ambos protagonizaran un peculiar sketch cargado de humor, tensión y algunas palmadas que no pasaron desapercibidas para el público. La escena ocurrió en un segmento televisivo donde se recreó, en tono de broma, la polémica que durante años rodeó al exfutbolista.

Durante la dinámica, el conductor apareció caracterizado como el famoso colectivo de hackers Anonymous, haciendo referencia directa al episodio en el que se filtró un video íntimo del exdelantero conocido como el “Impresionanti”. En medio de la parodia, el comediante se acercó al comentarista para ofrecerle una disculpa cantada por las bromas que en su momento realizó sobre aquel escándalo mediático.

El Capi le cantaba a Zague pidiéndole perdón l CAPTURA

El ambiente parecía relajado y cómico hasta que la escena dio un giro inesperado. Cuando el personaje de Anonymous se aproximó demasiado al exjugador, la conductora Kristal Silva apareció en escena para interrumpir el momento con un golpe que tomó por sorpresa al comediante, desatando las risas y el desconcierto dentro del set.

¿Cómo fueron los golpes de Zague al Capi Pérez?

Sin embargo, lo que realmente encendió la conversación fue la reacción de Zague. Entre bromas y con un tono aparentemente juguetón, el exfutbolista comenzó a darle varias palmadas al Capi Pérez, algunas con más fuerza de lo esperado, lo que hizo que la escena pareciera por momentos más real que actuada.

Las palmadas continuaron unos segundos mientras el comediante intentaba mantenerse dentro del personaje, aunque la intensidad llamó la atención de los presentes. Fue entonces cuando intervino Luis García, quien se acercó para calmar la situación y evitar que el momento se saliera de control dentro del sketch.

El recuerdito de Zague a El Capi Pérez l CAPTURA

¿No sabía que era el Capi Pérez?

Tras ese breve momento de tensión, el propio Zague pareció reconocer finalmente a su compañero de escena y, entre risas, soltó la frase que terminó por relajar el ambiente: “¡Ahhh, es el Capi!”, lo que provocó carcajadas entre los conductores y cerró la dinámica en un tono más ligero.

El episodio llamó la atención porque durante años se habló de la incomodidad que existía entre ambos. El Capi Pérez fue uno de los personajes que más bromas realizó sobre el escándalo del exfutbolista, un hecho que en su momento afectó profundamente la vida personal de Zague.

