¡Se destapó todo! Así fue la charla íntima entre el Vasco Aguirre y Mourinho por Edson Álvarez

Javier ‘Vasco’ Aguirre reveló recientemente una charla íntima que tuvo con José Mourinho previo al fichaje de Edson Álvarez con el Fenerbahce y en el que el portugués fungía como entrenador del cuadro turco.

El estratega de la Selección Mexicana aseguró que recibió una llamada del exdirector técnico del Real Madrid para pedir referencia sobre el entonces jugador del West Ham; sin embargo, lo malo de todo fue que tan solo días después el lusitano salió del banquillo.

Javier Aguirre en Monterrey | IMAGO7

¿Qué dijo el Vasco Aguirre?

"Me llama Mourinho, me llama por teléfono. Me dice: 'Javier, me están ofreciendo a Edson, tú lo conoces, lo tienes en selección, de qué juega: 'Juega así y así'. 'Cómo lo ves ¿Puede competir?' 'Perfectamente bien. Llévatelo'. Después me llama Edson: 'Gracias, me dijo Mou que habló contigo'. Fichan a Álvarez y en un partido echan a Mourinho".reveló el ‘Vasco’ en una entrevista con Jorge ‘Burro’ Van Rankin.

La salida de Mourinho fue anunciada por medio de sus redes sociales del Fernbahçe todo después que Los Canarios Amarillos no consiguieron su ansiado pase a Champions League, justo tras poco días después de llegada de Álvarez a Turquía.

Tras la medida de la destitución del entrenador lusitano, varias dudas con respecto al futuro de Edson Álvarez surgieron, pues el jugador mexicano llegó a Turquía como un pedido especial de 'The Special One'. Previamente, al duelo ante Benfica, Mourinho criticó a la dirección del equipo, pues aseguró que algunos fichajes no llegaron a tiempo.

Mourinho volvió a enfrentar a su exequipo en Lisboa | AP

Así fue el paso de Mourinho

Con el conjunto turco, José Mourinho dirigió un total de 62 partidos, en los cuales tuvo un balance positivo. En todos sus encuentros como estratega del Fenerbahce, el entrenador lusitano ganó 37, empató 14 y perdió 11.

José Mourinho | AP

Sin embargo, uno de esos 11 encuentros que perdió fue el que lo condenó, ya que no pudo conseguir la clasificación para Champions League ante Benfica y terminó por salir sin acomodar a Edson álvarez a su esquema de trabajo, debido a que el mexicano no se encontraba al cien por ciento para ser elegible tras arribar al conjunto canario.