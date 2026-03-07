Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Así fue el golazo del panameño Édgar Bárcenas en el Mazatlán vs León

Édgar Bárcenas celebrando su golazo l MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 20:43 - 06 marzo 2026
El canalero se lució con un gol desde fuera del área

El duelo entre Mazatlán FC y Club León tuvo un arranque vibrante gracias a una auténtica joya de gol firmada por Édgar Bárcenas. El mediocampista panameño abrió el marcador al minuto 25 con un disparo de gran calidad que encendió las gradas y puso momentáneamente al frente al conjunto cañonero.

¿Cómo fue el golazo?

La jugada nació tras una recuperación en campo rival que permitió a Mazatlán construir el ataque con paciencia. El balón llegó a los pies de Bárcenas en los linderos del área, desde donde el volante no dudó en perfilarse y sacar un zurdazo preciso con la parte interna del botín.

Zurdazo de Édgar Bárcenas l MEXSPORT

El disparo tomó una trayectoria perfecta, elevándose con efecto hasta incrustarse en el ángulo superior derecho del arco defendido por Óscar García, quien fue superado por la colocación del tiro, dejando dibujada una auténtica silueta en la escuadra. La espectacular anotación provocó la reacción inmediata del público, que celebró uno de los goles más vistosos de la jornada.

Sin embargo, el conjunto mazatleco seguiría atacando y al minuto 38 apareció Brian Rubio para poner el segundo el encuentro tras aprovechar un espacio dentro del área y definir con contundencia, para firmar la ‘Ley del Ex’. 

Antes del descanso, el partido volvió a moverse en el marcador. Cuando el reloj marcaba el minuto 44, el delantero panameño Ismael Díaz encontró el balón dentro del área y logró descontar, manteniendo con vida a su equipo justo antes de que los jugadores se marcharan a los vestidores.

Mazatlán encaminó goleada del Mazatlán l MEXSPORT

El doblete de Brian Rubio 

La segunda parte arrancó con intensidad y con Mazatlán decidido a retomar el control del encuentro. Fue entonces cuando nuevamente apareció Brian Rubio, quien se convirtió en protagonista de la noche con una acción que terminó inclinando la balanza para los locales.

Tras un centro al área, el atacante se anticipó a la marca y apenas peinó el balón con la cabeza, cambiando la trayectoria de la pelota para dejar sin oportunidad al guardameta y firmar el 3-1 momentáneo en el marcador.

Mazatlán exhibió al León l MEXSPORT

El encuentro continuó con emociones en ambas áreas, pero el golazo de Bárcenas quedó como uno de los momentos más destacados del partido, una muestra de la calidad técnica del mediocampista panameño. Al filo del 70’ Josué Ovalle pondría el 4-1 al momento. 

