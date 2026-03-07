Afición rojiblanca se reúne en el Centro de Guadalajara para alentar a Chivas previo al Clásico Tapatío

La pasión por el Rebaño Sagrado se apoderó del Centro Histórico de Guadalajara la noche del viernes, cuando cientos de aficionados rojiblancos se congregaron para realizar la tradicional serenata previa al Clásico Tapatío, uno de los encuentros más esperados del futbol mexicano.

Horas antes del enfrentamiento ante el Atlas, seguidores del Rebaño Sagrado se dieron cita en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad para demostrar su apoyo al equipo de cara al duelo que se disputará este sábado en el Estadio Akron.

Jugadores de Chivas se lamentan | MEXSPORT

¿Cómo fue llegando la gente al Centro Histórico?

Desde aproximadamente las 19:00 horas comenzaron a reunirse los primeros grupos de aficionados, quienes poco a poco fueron encendiendo el ambiente con bombos, tambores y cánticos que resonaban entre las calles del centro tapatío. Con el paso de los minutos, más seguidores del Guadalajara se sumaron al festejo, formando una multitud que convirtió el lugar en una auténtica fiesta rojiblanca.

La música de murga, los tradicionales cánticos de la afición y las banderas ondeando crearon una atmósfera llena de color y entusiasmo. En medio de la celebración también se pudieron observar familias completas, jóvenes y miembros de distintos grupos de animación que acudieron con el objetivo de mostrar su respaldo al equipo antes del importante compromiso.

Efraín Álvarez con Chivas en Liga MX I IMAGO7

Alrededor de las 20:00 horas comenzaron a integrarse más barras y grupos organizados de aficionados, quienes no dejaron de cantar ni un solo momento. El ritmo de los tambores marcaban la pauta para que la multitud saltaron y corearon consignas en apoyo al Guadalajara.

Durante la concentración también se encendieron bengalas que iluminaron el cielo del Centro Histórico y dieron un toque aún más espectacular a la celebración. Además, algunos aficionados lanzaron fuegos artificiales mientras agitaban banderas y portaban mantas alusivas al club.

Atlas llegará inspirado al Clásico Tapatío del Clausura 2026 | MEXSPORT

Calentaron al Atlas

Como suele ocurrir en este tipo de encuentros entre rivales históricos, parte de los cánticos y mensajes estuvieron dirigidos al equipo rival, calentando el ambiente previo al Clásico Tapatío. Los seguidores rojiblancos entonaron diversas consignas dirigidas al Atlas, reflejando la intensidad de una rivalidad que se vive tanto dentro como fuera de la cancha.