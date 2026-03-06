¿Habrá polémica? 'Gato' Ortiz, fue designado para el Clásico Tapatío

Este jueves la Comisión de Árbitros anunció su designación arbitral para la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, una fecha que tendrá partidos de suma exigencia, incluyendo el Clásico Tapatío y el Clásico Regio.

Ante la importancia de, la federación decidió asignar a sus mejores árbitros, especialmente el partido en el Estadio Jalisco, entre Atlas y Guadalajara pues, tres de sus silbantes con Gafete FIFA para ser parte de su equipo arbitral.

Armando González en el partido de Chivas contra Atlas | IMAGO 7

El Gato será central

Marco Antonio 'Gato' Ortiz fue designado como el árbitro central para el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, encendiendo la polémica por el historial del silbante.

La elección de Ortiz no es un tema menor, pues su historial en los enfrentamientos entre rojinegros y rojiblancos está marcado por decisiones controvertidas que, según ambos equipos, han influido en el resultado. Un historial que favorece a Chivas y aviva la polémica

Marco Antonio Ortiz durante un partido de Liga MX | IMAGO7

¿Cómo les ha ido a Chivas y Atlas con el Gato?

Las estadísticas de Marco Antonio Ortiz en el Clásico Tapatío son reveladoras. En los cuatro partidos que ha dirigido, el Guadalajara ha conseguido dos victorias, por solo una del Atlas y un empate, incluyendo la goleada de 4-1 del Rebaño la temporada pasada. Este balance se complementa con un estricto control disciplinario pues, ha mostrado un total de 17 tarjetas amarillas y 2 rojas, lo que evidencia la intensidad con la que se viven estos duelos bajo su silbato.

El antecedente más polémico se remonta a los Cuartos de Final del Clausura 2023. En el partido de Ida, que finalizó 1-0 a favor de los Zorros, la actuación de Ortiz Nava fue duramente criticada. La afición del Atlas reclamó que el árbitro sancionó un penalti para Chivas mientras que, en su opinión, omitió señalar dos faltas claras dentro del área que podrían haber beneficiado a su equipo.

El Gato Ortiz se encargará del juego de Xolos y Bravos | MEXSPORT

Esta temporada sólo le ha dirigido un partido a estos equipos y fue en la Jornada 1 cuando estuvo en el partido entre Chivas y Pachuca donde el rebaño salió avante.

¿Malos desempeños?

Hay que recordar que, el Gato no arbitró en la jornada ocho debido a dos errores importantes que tuvieron que ser corregidos por el VAR en su partido previo. Aun así, la Comisión le han dado una nueva oportunidad de brillar.