Contra

¿Qué hizo Peso Pluma? Video con una fan provoca críticas y comparaciones con Bad Bunny

Video de Peso Pluma con una fan se vuelve viral. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:33 - 05 marzo 2026
Un video viral del cantante mexicano generó críticas y comparaciones con Bad Bunny, luego de que rechazara tomarse una fotografía con una admiradora.

El cantante de corridos tumbados Peso Pluma se convirtió nuevamente en tendencia en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que aparentemente se niega a tomarse una fotografía con una fan. El clip generó críticas entre usuarios, quienes incluso compararon su actitud con la del artista puertorriqueño Bad Bunny.

El cantante de corridos tumbados Peso Pluma se convirtió nuevamente en tendencia en redes sociales. / AP

¿Qué ocurrió en el video donde Peso Pluma rechaza una foto?

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa al intérprete de corridos tumbados durante un evento deportivo, cuando una joven se le acerca con su celular para intentar tomarse una fotografía.

En las imágenes se aprecia cómo el cantante aparta el teléfono y evita posar para la foto, lo que generó sorpresa entre las personas que estaban cerca. Incluso, algunos asistentes reaccionaron con abucheos tras el momento.

El momento fue captado durante un evento deportivo y rápidamente se difundió en plataformas digitales.

El breve clip fue difundido ampliamente en plataformas digitales, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios en cuestión de horas.

La reacción del intérprete de corridos tumbados provocó opiniones divididas entre sus seguidores. / @pesopluma

Comparaciones con Bad Bunny reavivan debate

Tras la viralización del video, varios usuarios recordaron un episodio similar protagonizado por Bad Bunny en 2023, cuando el artista arrojó el teléfono de una fan que intentaba grabarlo mientras caminaba.

La vez que BB arrojó el celular de una fan al agua. / RS

A raíz de ese antecedente, algunos internautas señalaron que ambos artistas han sido criticados por su reacción ante admiradores que buscan fotografías o videos, mientras que otros defendieron que las figuras públicas también tienen derecho a establecer límites cuando se encuentran fuera de un evento formal.

@jenscastro2 😳 Peso Pluma es abucheado en Warriors Game por no quererse toma foto con una fan. #pesopluma #chisme #noticias #entretenimiento #popmusic ♬ Terror - Shinjey Kurama

