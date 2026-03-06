Kyler Murray recibió una invitación para dejar la NFL

¿Un cambio de carrera? Kyler Murray, se encuentra en un momento muy complicado en su profesional luego de haber sido dejado en libertad por los Arizona Cardinals. Ahora, aunque aún tiene la posibilidad de firmar con otro equipo, el mariscal de campo también podría dejar la NFL.

Aunque es desconcertante para una ex primera selección global terminar en la lista de transferibles, Murray generará interés esta temporada baja y hay varios equipos que podrían buscar firmarlo, extendiendo su tiempo en el futbol americano.

Kyler Murray ingresa a la zona prometida | AP

Posibles destinos de Murray

Entre los equipos que han mostrado interés en Murray se encuentran los Miami Dolphins, Minnesota Vikings, Los Angeles Rams y Pittsburgh Steelers. Los Dolphins parecen listos para buscar una alternativa a Tua Tagovailoa, los Vikings no estarían del todo satisfechos con J.J. McCarthy, los Rams necesitan un mariscal de campo para el futuro después de Matthew Stafford, y el mariscal de los Steelers, Aaron Rodgers, podría retirarse.

A lo largo de su carrera, Murray ha completado el 67,1 % de sus pases para 20 mil 460 yardas, con 121 touchdowns y 60 intercepciones. También ha acumulado 3 mil 193 yardas por tierra y 32 touchdowns.

Sin embargo, la durabilidad ha sido un problema. La temporada pasada, entre lesiones y ser relegado al banquillo, solo jugó cinco partidos, mientras que Jacoby Brissett asumió el rol de titular. En siete temporadas, Murray solo ha jugado 16 o 17 partidos en tres ocasiones y únicamente ha tenido una temporada con récord ganador (9-5 en 2021). Su récord general es de 38-48-1 y ya ha pasado por dos entrenadores en jefe.

Kyler Murray fue nombrado MVP del Pro Bowl | AP

¿Se va al beisbol?

A pesar de algunos equipos interesados la ex primera selección global, proveniente de Oklahoma, podría optar por dejar completamente la NFL y regresar al beisbol, deporte donde fue figura en la universidad y donde se ganó una selección al terminar su carrera colegial.

El gerente general de los Athletics, David Forst, le ha extendido una invitación para regresar al diamante. Hay que recordar que, los entonces Oakland Athletics seleccionaron a Murray con la novena selección en el Draft de la MLB de 2018. Aunque firmó un contrato con la organización, nunca vio actividad ya que optó por centrarse en el futbol americano.

Kyler Murray fue seleccionado para jugar con los Athletics | X @Athletics

"Kyler es un mariscal de campo de élite en la NFL, y estoy seguro de que tiene muchas oportunidades para continuar su carrera en el futbol americano. Dicho esto, tanto él como sus representantes de beisbol saben que siempre estamos abiertos a que explore un regreso al beisbol con los A's si llega ese momento", dijo Forst a través de MLB.com.