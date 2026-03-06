Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acogió este jueves en la Casa Blanca al Inter Miami, flamante campeón de la Major League Soccer, en un acto donde no dudó en comparar a Lionel Messi con la leyenda brasileña Pelé.

Durante la recepción oficial, Trump, quien confesó haber visto jugar a Pelé en su etapa con el Cosmos de Nueva York, se dirigió directamente al astro argentino y abrió la pregunta sobre quién de los dos jugadores es mejor.

Trump enfocó su discurso al recibir a Inter Miami en la guerra con Irán | AP

¿Messi o Pelé?

El presidente habló para la prensa donde desvivió en un largo discurso político sobre la nueva guerra con Irán, sin embargo, como es costumbre con el mandatario, tomó algunas pausas para tratar otros temas incluyendo la habilidad de Pelé, así como la de Messi.

"No debería decir esto porque luego dirán que estoy viejo, pero yo vi jugar a Pelé. Jugaba en el Cosmos. No lo sé… Puede que tú seas mejor que Pelé", comentó el mandatario.

"Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Tú? Yo creo que sí… Pero él era muy bueno, ¿verdad?", añadió Trump en un tono distendido mientras elogiaba al capitán del Inter Miami.

Messi llegará a la Finalissima como campeón del mundo | AP

Destacó la llegada de Messi a la MLS

Trump destacó el impacto inmediato de Messi en el fútbol estadounidense, subrayando la enorme presión que enfrentó a su llegada. "He visto a grandes jugadores del mundo del deporte llegar a Estados Unidos, pero no ganaban. Este chico llegó, hubo un gran revuelo, y ganó", afirmó.

"Tú, Leo, llegaste y ganaste, y eso es algo muy difícil, muy inusual. Soportaste mucha más presión de la que nadie imagina, porque se esperaba que ganaras… y casi nadie lo logra. Eso es un homenaje increíble", concluyó el presidente.

Trump recibió a Messi e Inter Miami en la Casa Blanca | AP

Como es costumbre en estas visitas, el equipo obsequió al presidente una camiseta del club con su apellido y el dorsal '47', en alusión a su posición como el cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos. Además, le entregaron un balón y un reloj personalizado.

Esta visita marcó un hito, ya que, si bien es una tradición que los campeones de las principales ligas estadounidenses (NFL, NBA, MLB) acudan a la Casa Blanca, es la primera vez que Donald Trump recibe al monarca de la Major League Soccer.