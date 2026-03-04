Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Horacio Pagani lanza insólita teoría: vincula la guerra en Medio Oriente con la Finalíssima entre Argentina y España

Argentina tenía en mente volver a ganar un título en el Estadio Lusail | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia 18:07 - 03 marzo 2026
El periodista no se detuvo en sus declaraciones acerca del partido y los conflictos bélicos

La escalada del conflicto en Medio Oriente ha generado incertidumbre en distintos ámbitos, incluido el deportivo. Uno de los eventos que podría verse afectado es la Finalissima entre la Selección argentina y España, programada para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar, sede que hoy vive momentos de tensión tras los recientes ataques en la región.

En medio de este panorama, el periodista argentino Horacio Pagani sorprendió al lanzar una llamativa teoría que vincula el conflicto bélico con el partido entre los campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024. Sus declaraciones, realizadas en televisión, provocaron sorpresa entre sus compañeros y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Messi llegará a la Finalissima como campeón del mundo | AP

La teoría de Horacio Pagani

Durante el programa “Pasión por el fútbol” de eltrece, Pagani planteó una hipótesis que dejó perplejos a los presentes en el estudio. El experimentado periodista sugirió que el reciente ataque de Estados Unidos e Israel a Irán podría estar relacionado con intereses deportivos y comerciales.

“Estados Unidos maneja todas las cuestiones. Yo estoy seguro de que el ataque a Irán fue para que se juegue el partido en Miami”, afirmó Pagani al aire. La declaración generó un silencio inmediato entre los panelistas del programa, quienes mostraron sorpresa ante la contundencia de su planteamiento.

Según su teoría, el conflicto en Medio Oriente podría servir como argumento para trasladar la Finalissima fuera de Qatar. La posibilidad de llevar el partido a Estados Unidos, especialmente a Miami, tomaría fuerza debido al crecimiento del mercado futbolístico en ese país y al impacto mediático que genera la presencia de Lionel Messi en la MLS.

Incertidumbre sobre la sede del Argentina vs España

Más allá de la teoría del periodista, lo cierto es que la situación en la región mantiene en duda la realización del encuentro en Qatar. Las autoridades deportivas han seguido de cerca los acontecimientos luego de que Irán lanzara ataques en zonas cercanas a Doha, lo que provocó la suspensión de diversas actividades deportivas.

Desde UEFA trascendió que el organismo mantiene contacto permanente con CONMEBOL y con el comité organizador para evaluar la situación. El objetivo es garantizar la seguridad y analizar posibles alternativas si el contexto en la región no mejora en las próximas semanas.

En ese sentido, el entrenador de la Selección de España, Luis de la Fuente, también se refirió a la situación y planteó una posible solución. “Si no se puede jugar allí, habría que buscar otra sede”, declaró en una entrevista con Radio Nacional de España, dejando abierta la puerta a que el esperado duelo entre Argentina y España pueda disputarse en otro país.

