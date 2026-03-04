Lucha Mexicana 52: la nueva liga que promete devolverle identidad al pancracio

En un momento en el que las grandes promotoras nacionales parecen haber perdido su esencia, el polémico y multicampeón Alberto Del Rio presentó una nueva alternativa: Lucha Mexicana 52 (LM52), un proyecto que apuesta por el respeto a la tradición, el trato digno al luchador y la preservación de los legados históricos.

La presentación estuvo encabezada por el nueve veces campeón mundial, quien estuvo acompañado por Ricardo Moreno, nombrado Executive Director de la liga, junto a un equipo con experiencia en las industrias del entretenimiento, los medios y el deporte.

Del Río presentó este nuevo proyecto | Imago7

Legado sobre el ring

El roster de LM52 presume el respaldo de nombres ligados a dinastías emblemáticas. El propio Alberto hará equipo con El Hijo de Dos Caras, manteniendo vivo el legado de la familia Caras.

También destaca la presencia de Texano Jr. y Súper Nova, representantes de “La Sangre Texana”; así como la dinastía Wagner, con El Simón Blanco y Wagner Fit. A ellos se suman Silver King Jr. y el Hijo de Silver King, reforzando la apuesta por las herencias luchísticas.

'El Patrón' lleva un tiempo alejado de los cuadriláteros | Imago7

Espacio para independientes y figuras internacionales

Además de las dinastías, LM52 abrirá sus puertas a luchadores independientes y figuras consolidadas como Chessman, Cibernético, Metalik, Pig Destroyer (La Puerquiza Extrema), Diosa Quetzal, Cinta de Oro, Saggitarius, Rey Mictlán, Hellboy, Noisy Boy, Vampiro Canadiense y el ex WWE Carlito, habitual aliado de Alberto en distintos proyectos.

Su casa y transmisión

El Foro Interlomas será la sede oficial de la liga, recinto donde se grabarán y producirán los programas de televisión. La intención es convertir este espacio en el epicentro de las rivalidades, las historias y el desarrollo de talento que marcarán esta nueva etapa. Como dato curioso, el “52” hace referencia a la lada telefónica de México. LM52 se transmitirá a través de Space y Discovery en Español para México y Estados Unidos a partir del 7 de mayo.