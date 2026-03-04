Atlas vs Tijuana ¿Dónde y cuándo ver el partido de Jornada 9 del Clausura 2026?

La actividad de la Jornada Doble del Clausura 2026 de la Liga MX continúa y este miércoles Atlas se enfrentará al Tijuana buscando mantenerse dentro de los primeros ocho lugares soñando con la Liguilla. Los Xolos por su parte, quieren romper su racha negativa y acercarse a los primeros puestos de la clasificatoria.

Los Rojinegros, buscarán aprovechar la localía para sumar tres puntos importantes en el torneo, especialmente con la segunda parte de la temporada regular empezando esta misma jornada.

¿Cómo llegan los equipos?

Atlas llega al partido de este miércoles ocupando la séptima posición en la tabla con 13 puntos tras ocho partidos disputados, mostrando un rendimiento ofensivo aceptable con 10 goles anotados, aunque su defensa ha concedido 12 tantos. Aunque de momento está en posición de Liguilla atraviesa un momento complicado con sólo un triunfo en sus últimos cuatro partidos.

El equipo de Diego Cocca, además, llega con una racha importante jugando en el Estadio Jalisco. En sus cuatro partidos de local el cuadro rojinegro no sabe lo que es perder sumando, tres victorias y un empate.

Agustín Rodríguez en festejo con Atlas | IMAGO7

Por su parte, Tijuana atraviesa un momento más que complicado al encontrarse en el undécimo lugar con 9 puntos, además, acumula ya seis partidos consecutivos sin conseguir la victoria. Aunque de estos partidos sólo uno fue derrota, los empates los mantienen a dos puntos de los puestos de Liguilla.

Este duelo resulta crucial para ambos equipos: los Rojinegros buscan acercarse a los primeros puestos, mientras que los Xolos necesitan una victoria para escalar posiciones y alejarse de la parte baja de la clasificación.

Kevin Castañeda fue el mejor para los Xolos | Imago7

Historial entre ambos

En el historial reciente entre ambos equipos, Tijuana ha dominado los últimos cinco enfrentamientos con tres victorias y dos empates. El encuentro más reciente se disputó en noviembre de 2025 en territorio fronterizo, donde los Xolos se impusieron por 2 a 0.

Anteriormente, Atlas logró una espectacular victoria por 4 a 3 en Tijuana, en lo que fue un partido lleno de goles. Sin embargo, los dos enfrentamientos previos en el Estadio Jalisco terminaron en empates sin goles.

¿Dónde y cuándo ver?

El partido se llevará a cabo este miércoles y será el encargado de cerrar la la Jornada 9. El encuentro se disputará en el Estadio Jalisco en punto de las 21:00 horas del centro de México. El encuentro podrá seguirse en transmisión por Vix,

Fecha: miércoles 4 de marzo

Horario: 21:00 horas del centro de México

Estadio: Jalisco

Transmisión: ViX