Marcha 8M en CDMX 2026: Lista de artículos que sí puedes y no debes llevar

Cada 8 de marzo, miles de mujeres salen a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir justicia, igualdad y el fin de la violencia de género. En la Ciudad de México, la movilización del 8M 2026 se perfila nuevamente como una de las más multitudinarias del país, por lo que organizadoras y autoridades han difundido recomendaciones para asistir de manera segura.

Las marchas suelen concentrarse en puntos emblemáticos como el Ángel de la Independencia y el Zócalo capitalino, donde se reúnen colectivas feministas, organizaciones civiles y mujeres de distintas edades. Ante la magnitud del evento, es importante prepararse con anticipación.

Los pañuelos y carteles forman parte de la expresión colectiva durante el Día Internacional de la Mujer./ AP

Entre las sugerencias principales está acudir con ropa cómoda, preferentemente de manga larga, así como usar bloqueador solar y llevar agua para mantenerse hidratada. También se recomienda portar identificación oficial y anotar un contacto de emergencia.

¿Qué sí llevar a la marcha del 8M en CDMX?

Las asistentes pueden llevar carteles, pañuelos, consignas y materiales para manifestarse pacíficamente, además de artículos básicos como gel antibacterial, toallas sanitarias y medicamentos personales. Muchas colectivas también aconsejan portar una mochila pequeña o cangurera para mayor movilidad.

La movilización del 8M busca visibilizar la lucha por la igualdad y el fin de la violencia de género./ AP

Otros elementos útiles incluyen batería portátil para el celular, dinero en efectivo y cubrebocas si así se desea. En caso de acudir en grupo, se sugiere acordar previamente un punto de reunión en caso de separarse.

¿Qué no se recomienda llevar al 8M 2026?

Para evitar riesgos, se recomienda no portar objetos punzocortantes, sustancias inflamables ni artículos que puedan ser considerados peligrosos. Tampoco es aconsejable llevar joyería costosa o pertenencias de alto valor que puedan extraviarse en medio de la multitud.

No se aconseja llevar objetos punzocortantes ni artículos inflamables./ AP

Las autoridades capitalinas suelen desplegar operativos de seguridad y filtros preventivos, por lo que ciertos objetos podrían ser retenidos si representan un riesgo. Asimismo, se recomienda evitar confrontaciones y mantenerse atenta a indicaciones oficiales.

El Día Internacional de la Mujer no es una celebración, sino una jornada de memoria y exigencia de derechos. La marcha del 8M en la CDMX representa un espacio de expresión colectiva que busca visibilizar problemáticas como la violencia de género, la brecha salarial y la desigualdad.