Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Marcha 8M en CDMX 2026: Lista de artículos que sí puedes y no debes llevar

Se recomienda acudir con ropa cómoda, agua e identificación oficial./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 19:00 - 03 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Con motivo del Día Internacional de la Mujer 2026, colectivas y autoridades difunden recomendaciones sobre qué objetos llevar y cuáles evitar durante la marcha del 8M

Cada 8 de marzo, miles de mujeres salen a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir justicia, igualdad y el fin de la violencia de género. En la Ciudad de México, la movilización del 8M 2026 se perfila nuevamente como una de las más multitudinarias del país, por lo que organizadoras y autoridades han difundido recomendaciones para asistir de manera segura.

Las marchas suelen concentrarse en puntos emblemáticos como el Ángel de la Independencia y el Zócalo capitalino, donde se reúnen colectivas feministas, organizaciones civiles y mujeres de distintas edades. Ante la magnitud del evento, es importante prepararse con anticipación.

Los pañuelos y carteles forman parte de la expresión colectiva durante el Día Internacional de la Mujer./ AP

Entre las sugerencias principales está acudir con ropa cómoda, preferentemente de manga larga, así como usar bloqueador solar y llevar agua para mantenerse hidratada. También se recomienda portar identificación oficial y anotar un contacto de emergencia.

¿Qué sí llevar a la marcha del 8M en CDMX?

Las asistentes pueden llevar carteles, pañuelos, consignas y materiales para manifestarse pacíficamente, además de artículos básicos como gel antibacterial, toallas sanitarias y medicamentos personales. Muchas colectivas también aconsejan portar una mochila pequeña o cangurera para mayor movilidad.

La movilización del 8M busca visibilizar la lucha por la igualdad y el fin de la violencia de género./ AP

Otros elementos útiles incluyen batería portátil para el celular, dinero en efectivo y cubrebocas si así se desea. En caso de acudir en grupo, se sugiere acordar previamente un punto de reunión en caso de separarse.

¿Qué no se recomienda llevar al 8M 2026?

Para evitar riesgos, se recomienda no portar objetos punzocortantes, sustancias inflamables ni artículos que puedan ser considerados peligrosos. Tampoco es aconsejable llevar joyería costosa o pertenencias de alto valor que puedan extraviarse en medio de la multitud.

No se aconseja llevar objetos punzocortantes ni artículos inflamables./ AP

Las autoridades capitalinas suelen desplegar operativos de seguridad y filtros preventivos, por lo que ciertos objetos podrían ser retenidos si representan un riesgo. Asimismo, se recomienda evitar confrontaciones y mantenerse atenta a indicaciones oficiales.

El Día Internacional de la Mujer no es una celebración, sino una jornada de memoria y exigencia de derechos. La marcha del 8M en la CDMX representa un espacio de expresión colectiva que busca visibilizar problemáticas como la violencia de género, la brecha salarial y la desigualdad.

Los pañuelos y carteles forman parte de la expresión colectiva durante el Día Internacional de la Mujer./ AP
Últimos videos
Lo Último
19:54 VIDEOS: ¿Abuso de autoridad? SSC explica por qué motociclista fue derribado
19:48 Wolves sorprende y vence al Liverpool con gol agónico
19:41 Puebla vs Tigres ¿Dónde y cuándo ver el partido de Jornada 9 del Clausura 2026?
19:26 ¿Quién es Flor Vigna, la nueva posible rival de Alana en Supernova?
19:01 Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo, termina hospitalizada: ¿cómo se encuentra y qué le pasó?
19:00 Marcha 8M en CDMX 2026: Lista de artículos que sí puedes y no debes llevar
18:50 Atlas vs Tijuana ¿Dónde y cuándo ver el partido de Jornada 9 del Clausura 2026?
18:50 Marcha 8M en CDMX: Ruta, horarios y movimiento para este 2026
18:40 Cruz Azul mueve su once: Larcamón apuesta por Ibáñez y Amaury Morales ante Santos
18:33 Lucha Mexicana 52: la nueva liga que promete devolverle identidad al pancracio
Tendencia
1
Futbol A 100 días del Mundial, expertos dan su alineación ideal de la Selección Mexicana
2
Futbol México, único país en la historia en ser sede de tres Mundiales
3
Futbol ¿Huyó de Arabia Saudí? El avión privado de Cristiano Ronaldo salió del país en plena noche
4
Futbol Rodrygo se rompió el ligamento de la rodilla con Real Madrid y se perderá el Mundial 2026
5
Futbol A 100 días del Mundial, ¿cómo van los preparativos en Monterrey?
6
Futbol Guadalajara lista para recibir la "fiesta más mexicana" en la Copa del Mundo
Te recomendamos
VIDEOS: ¿Abuso de autoridad? SSC explica por qué motociclista fue derribado
Contra
03/03/2026
VIDEOS: ¿Abuso de autoridad? SSC explica por qué motociclista fue derribado
Wolves sorprende y vence al Liverpool con gol agónico
Futbol
03/03/2026
Wolves sorprende y vence al Liverpool con gol agónico
Puebla vs Tigres de Jornada 9 | RÉCORD
Futbol
03/03/2026
Puebla vs Tigres ¿Dónde y cuándo ver el partido de Jornada 9 del Clausura 2026?
¿Quién es Flor Vigna, la nueva posible rival de Alana en Supernova?
Empelotados
03/03/2026
¿Quién es Flor Vigna, la nueva posible rival de Alana en Supernova?
Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo, termina hospitalizada: ¿cómo se encuentra y qué le pasó?
Contra
03/03/2026
Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo, termina hospitalizada: ¿cómo se encuentra y qué le pasó?
Marcha 8M en CDMX 2026: Lista de artículos que sí puedes y no debes llevar
Contra
03/03/2026
Marcha 8M en CDMX 2026: Lista de artículos que sí puedes y no debes llevar