Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo, termina hospitalizada: ¿cómo se encuentra y qué le pasó?

La madrugada del 3 de marzo encendió las alarmas en redes sociales. Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo, apareció desde una habitación de hospital a través de sus historias de Instagram, generando preocupación inmediata entre sus seguidores.

En el primer video se le observa con bata hospitalaria y visiblemente afectada. Sin dar demasiados detalles, explicó lo sucedido con una frase breve pero contundente: “Oigan, me caí y terminé aquí”.

Karina Puente sorprendió al aparecer en bata y dentro de un hospital / IG: @karybridge

Sufre una caída y termina fracturada

Minutos después publicó otra historia donde ya aparecía con un cabestrillo, confirmando la gravedad del incidente: “Fue fractura”.

Aunque la comunicadora no especificó qué parte del cuerpo resultó lesionada ni el tratamiento que seguirá, la noticia se viralizó rápidamente, especialmente porque suele mantener su vida privada lejos del foco mediático.

La comunicadora explica que por la madrugada sufrió una caída y se lesionó el brazo / IG: @karybridge

El silencio de Adrián Marcelo desata especulaciones

Lo que más llamó la atención no fue únicamente la hospitalización, sino la ausencia total de reacción pública por parte de Adrián Marcelo. Desde el accidente, el influencer ha mantenido su actividad habitual en redes sociales sin mencionar la situación de su pareja.

Este silencio ha reavivado rumores sobre la relación, pues en semanas recientes ya circulaban comentarios sobre posibles tensiones entre ambos. Hasta ahora, ninguna de las partes ha emitido un comunicado oficial sobre el estado de salud de Karina ni sobre su relación sentimental.

Por el momento, lo único confirmado es que la lesión fue una fractura y que Karina permanece en recuperación.