Contra

Marcha 8M en CDMX: Ruta, horarios y movimiento para este 2026

Mujeres se congregan en el centro de la Ciudad de México durante la movilización del 8 de marzo. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:50 - 03 marzo 2026
La movilización del 8 de marzo en la Ciudad de México ya tiene fecha, ruta y convocatorias confirmadas, con contingentes que pedirán justicia, igualdad y el fin de la violencia contra las mujeres.

La tradicional Marcha del 8M 2026 en Ciudad de México, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevará a cabo el próximo domingo 8 de marzo con concentraciones, contingentes y un recorrido que culminará en el Zócalo capitalino. Las convocatorias y detalles de la protesta ya fueron difundidos por diversas colectivas feministas y organizaciones civiles que llaman a la participación ciudadana.

La tradicional Marcha del 8M 2026 en Ciudad de México se llevará a cabo el próximo domingo 8 de marzo. /iStock

¿A qué hora inicia y cuál es la ruta de la marcha?

La marcha conmemorativa comenzará con concentraciones desde alrededor de las 9:00 a.m. en distintos puntos emblemáticos de la capital, según organizadores.

  • 11:30 a.m.: primeras concentraciones en lugares como la Glorieta de las Mujeres que Luchan y otros puntos urbanos.

  • 12:00 p.m.: arranque oficial del contingente principal rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, caminando por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y calles del Centro Histórico.

La ruta contempla también reuniones desde otros puntos de encuentro como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la Fuente de la Diana Cazadora, con marchantes integrándose según sus organizaciones representativas.

Hemiciclo Benito Juárez monumento ubicado en la Alameda Central. / iStock

¿Qué demandas y consignas impulsa el 8M en CDMX?

La movilización se organiza bajo diversas demandas que reflejan las luchas de distintos colectivos feministas y sociales, entre ellas se encuentran:

  • Exigir el fin de la violencia contra las mujeres, incluida la violencia institucional y feminicidios.

  • Reclamar la presentación con vida de mujeres desaparecidas y justicia para víctimas y sobrevivientes.

  • Demandar el aborto legal, seguro, libre y gratuito.

  • Rechazar la criminalización de la protesta y exigir el reconocimiento de derechos laborales, sociales y políticos.

Además, se espera la presencia de contingentes diversos, incluyendo familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, personas con discapacidad, mujeres indígenas, estudiantiles, sindicatos y organizaciones civiles y políticas.

La movilización feminista se desarrolla bajo consignas de igualdad y justicia. / iStock

Muchos colectivos también han organizado actividades paralelas como talleres, foros de reflexión y tendederos de denuncia, con el objetivo de visibilizar aspectos como la salud, derechos humanos y dignidad menstrual, así como construir espacios de encuentro entre diversas comunidades feministas.

La Marcha 8M reúne a miles de participantes en distintos puntos de la CDMX. / iStock

La Marcha del 8M en CDMX 2026 renueva cada año la pugna por derechos, justicia e igualdad, consolidándose como una de las movilizaciones sociales más importantes del país en torno al Día Internacional de la Mujer, con un recorrido, consignas y contingentes que buscan mantener viva la exigencia de cambios estructurales en la sociedad.

