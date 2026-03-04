Puebla vs Tigres ¿Dónde y cuándo ver el partido de Jornada 9 del Clausura 2026?

Por la histórica. La actividad de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX continúa y ahora Puebla se enfrentará a Tigres en lo que apunta a ser quizá uno de los partidos más complicados para la Franja. Con ambos equipos llegando al partido tras una victoria el partido apunta a ser más interesante de lo que se espera.

¿Cómo llegan los equipos?

Puebla llega a este encuentro motivados al haber sacado su primera victoria desde los primeros días de enero. Tras vencer a San Luis en su último partido con un gol de último minuto la Franja se encuentra actualmente en la posición 13 de la Liga MX con 8 puntos tras un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, acumulando una victoria, dos empates y dos derrotas.

Previo a su importante victoria a domicilio ante Atlético de San Luis sufrieron dos derrotas consecutivas contra América y Club Universidad. Antes de eso, sumaron dos empates sin goles frente a Tijuana y la sorpresiva igualada ante Toluca.

Maestro Puch en el Clausura 2026 con Puebla | MEXSPORT

Por su parte, Tigres muestra un rendimiento más sólido con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, incluyendo una importante goleada ante América a domicilio. Sin embargo, en sus previos dos partidos cayeron ante Pachuca y Cruz Azul alejándose de los puestos de Liguilla.

Tigres ocupa el sexto lugar con 13 puntos en los primeros ocho partidos, con un impresionante registro ofensivo de 15 goles a favor y 9 en contra. Los felinos buscarán consolidarse en zona de clasificación directa y acortar distancias con los primeros lugares.

Ángel Correa en festejo con sus compañeros | GINA SÁNCHEZ

Historial entre ambos

Como es de esperarse, Tigres tiene una ventaja importante ante la Franja, no sólo en la actual campaña, sino que también en enfrentamientos directos. El último partido entre estos equipos resultó en una contundente victoria para Tigres, que goleó 7-0.

Los Felinos suman seis partidos consecutivos sin caer ante la franja en temporada regular y nueve en todas las instancias. La última victoria de los poblanos llegó en el Apertura 2022 cuando lograron imponerse 2-1 en casa. Desde entonces suman seis derrotas y tress empates.

¿Cuándo y dónde ver?

El partido de Jornada 9 se llevará a cabo este miércoles en punto de las 19:00 horas del centro de México en el Estadio Cuauhtémoc y se podrá seguir en transmisión por Azteca 7 así como por Fox One.

Fecha: 4 marzo 2026

Horario: 19:00 horas del centro de México

Estadio: Cuauhtémoc

Transmisión: Azteca 7 y Fox One