Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

“Tigres fue protagonista ante América”: Guido Pizarro después del partido ante las Águilas

Guido Pizarro en el partido América vs. Tigres | MexSport
Emiliano Cárdenas Ramírez 12:20 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El técnico argentino está orgulloso de su equipo, resaltando la actuación de Ángel Correa.

Después de propinarle una goleada al América. El técnico de Tigres, Guido Pizarro, habló en rueda de prensa, destacando lo orgulloso que está de su escuadra; a pesar de venir de dos derrotas consecutivas, fueron protagonistas ante los azulcremas.

“El equipo vino a ser protagonista”

El entrenador felino se dijo estar muy orgulloso del equipo, más por venir de dos partidos donde no habían podido hacerse con la victoria; destacó al América por ser un gran rival y sobre el rol de protagonista que vino a tomar su equipo en el Estadio de los Deportes.

Estoy orgulloso por el equipo, por los jugadores; venimos de dos resultados que no queríamos (ante Cruz Azul y Pachuca), que el análisis no era todo negativo. (América) era un gran rival; más allá del resultado abultado, las formas fueron buenas, el equipo vino a ser el protagonista, muy orgulloso de los jugadores.

Hemos enfrentado a un gran rival, que viene marcando una época, un rival directo, ha sido protagonista; (André Jardine) es un gran entrenador, era un parámetro de cómo veníamos.
Jesús Ángel Garza García y Guido Pizarro | GINA SÁNCHEZ

Ángel Correa: Jugador de jerarquía mundial

Algo que destacó el técnico felino fue la actuación que tuvo su Correa en el partido ante el América, con jugadas que ayudaron a varios goles de los Tigres; Pizarro resaltó la entrega y disposición de su jugador.

Somos afortunados de tenerlo; más allá de siempre en lo futbolístico, se ve que es un gran jugador, es de jerarquía mundial, por eso ha jugado donde ha jugado, conseguido lo que ha conseguido.

La jerarquía de él marca la diferencia; queremos seguirlo ayudando para que se sienta cómodo, él y su familia; es nuestra bandera para seguir logrando cosas, agregó.
Ángel Correa en festejo con sus compañeros | GINA SÁNCHEZ
Últimos videos
Lo Último
12:42 Irán promete “venganza dura y decisiva” tras muerte de Alí Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel
12:36 ¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
12:29 Tragedia en el futbol: Muere aficionado durante un partido de la liga de España
12:20 “Tigres fue protagonista ante América”: Guido Pizarro después del partido ante las Águilas
12:15 ¡De México a la Cartuja! Álvaro Fidalgo se estrena con Betis en el Gran Derbi ante Sevilla
12:04 Bronce para México en el la Copa Mundial de Clavados gracias a Mía y Lía Cueva
11:43 Julián Araujo y Celtic rescatan agónico empate ante Rangers
11:40 Fidalgo sobre el apoyo que recibe en Betis: "La afición mexicana no te suelta"
11:35 Por qué se conmemora el 8 de marzo: el origen y significado del Día Internacional de la Mujer
11:30 Luna de Sangre marzo 2026 en México: fecha y hora para ver el eclipse lunar total
Tendencia
1
Futbol ¿Y la Finalissima? Qatar suspende el futbol y el partido entre Argentina y España está en riesgo
2
Contra Acta de defunción de “El Mencho” revela cómo murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
3
Futbol André Jardine asume la culpa de goleada de Tigres ante América: "soy responsable"
4
Futbol Internacional Raúl Jiménez y Fulham hunden al Tottenham en la Premier League
5
Futbol Nacional Germán Berterame confiesa lo que le dijo de Javier Aguirre tras su llegada al Inter de Miami
6
Contra ¿Quién era Ali Jamenei? El hombre que concentró el poder absoluto en Irán durante décadas
Te recomendamos
Irán promete “venganza dura y decisiva” tras muerte de Alí Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel
Contra
01/03/2026
Irán promete “venganza dura y decisiva” tras muerte de Alí Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel
¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
Futbol
01/03/2026
¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
Tragedia en el futbol: Muere aficionado durante un partido de la liga de España
Futbol
01/03/2026
Tragedia en el futbol: Muere aficionado durante un partido de la liga de España
“Tigres fue protagonista ante América”: Guido Pizarro después del partido ante las Águilas
Futbol
01/03/2026
“Tigres fue protagonista ante América”: Guido Pizarro después del partido ante las Águilas
Álvaro Fidalgo previo a juego del Betis | X:@RealBetis
Futbol
01/03/2026
¡De México a la Cartuja! Álvaro Fidalgo se estrena con Betis en el Gran Derbi ante Sevilla
Mia y Lia Cueva en el podio en la Copa Mundial de Clavados en Montreal 2026 | AFP
Otros Deportes
01/03/2026
Bronce para México en el la Copa Mundial de Clavados gracias a Mía y Lía Cueva