Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
“Tigres fue protagonista ante América”: Guido Pizarro después del partido ante las Águilas
Después de propinarle una goleada al América. El técnico de Tigres, Guido Pizarro, habló en rueda de prensa, destacando lo orgulloso que está de su escuadra; a pesar de venir de dos derrotas consecutivas, fueron protagonistas ante los azulcremas.
“El equipo vino a ser protagonista”
El entrenador felino se dijo estar muy orgulloso del equipo, más por venir de dos partidos donde no habían podido hacerse con la victoria; destacó al América por ser un gran rival y sobre el rol de protagonista que vino a tomar su equipo en el Estadio de los Deportes.
Estoy orgulloso por el equipo, por los jugadores; venimos de dos resultados que no queríamos (ante Cruz Azul y Pachuca), que el análisis no era todo negativo. (América) era un gran rival; más allá del resultado abultado, las formas fueron buenas, el equipo vino a ser el protagonista, muy orgulloso de los jugadores.
Hemos enfrentado a un gran rival, que viene marcando una época, un rival directo, ha sido protagonista; (André Jardine) es un gran entrenador, era un parámetro de cómo veníamos.
Ángel Correa: Jugador de jerarquía mundial
Algo que destacó el técnico felino fue la actuación que tuvo su Correa en el partido ante el América, con jugadas que ayudaron a varios goles de los Tigres; Pizarro resaltó la entrega y disposición de su jugador.
Somos afortunados de tenerlo; más allá de siempre en lo futbolístico, se ve que es un gran jugador, es de jerarquía mundial, por eso ha jugado donde ha jugado, conseguido lo que ha conseguido.
La jerarquía de él marca la diferencia; queremos seguirlo ayudando para que se sienta cómodo, él y su familia; es nuestra bandera para seguir logrando cosas, agregó.
Te puede interesar