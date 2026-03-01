Fidalgo anota con Betis y rompe la sequía mexicana de casi dos años sin gol en LaLiga

El Derbi Sevillano de este fin de semana no solo dejó un intenso empate 2-2 en el marcador, sino que marcó un hito estadístico para el futbol mexicano. Con su primer tanto vistiendo la camiseta del Real Betis, Álvaro Fidalgo puso fin la sequía goleadora para futbolistas aztecas en la Primera División de España.

Fidalgo celebra su primer gol como jugador de Betis en LaLiga | AFP

655 DÍAS SIN GOL MEXICANO EN LALIGA

Desde su naturalización, el impacto de Fidalgo ha sido inmediato, pero su gol en el Sánchez-Pizjuán tiene un valor que trasciende lo emocional. Tuvieron que transcurrir exactamente 655 días para que un jugador de nacionalidad mexicana volviera a celebrar una anotación en el campeonato español.

LUKA ROMERO ANOTÓ EL ÚLTIMO GOL PREVIO A LA SEQUÍA

Antes del grito de gol de Fidalgo, el registro se mantenía congelado en la temporada 2023/2024. El último antecedente databa del 12 de mayo de 2024, durante la Jornada 35 de aquel certamen.

El último futbolista mexicano en marcar en la liga española había sido Luka Romero —actual jugador de Cruz Azul— cuando defendía los colores de la UD Almería. En aquella ocasión, Romero anotó en la derrota de su equipo por 3-2 ante el propio Real Betis.

Luka Romero celebrando gol con Almería en LaLiga | AFP

Desde aquel mayo de 2024, la presencia mexicana en las redes españolas desapareció por completo, coincidiendo con cambios generacionales y la salida de diversos legionarios del país ibérico.

FIDALGO ENTRA A LA HISTORIA DE MÉXICO

La irrupción de Fidalgo en el Betis no solo llega para refrescar el mediocampo bético, sino para devolverle el protagonismo a México en una de las ligas más competitivas del mundo. Pese a que el conjunto verdiblanco no pudo asegurar los tres puntos en el derbi, el gol del mediocampista representa un tanque de oxígeno para la estadística histórica de los representantes mexicanos en Europa.

Se espera que en los próximos días Álvaro Fidalgo reciba su primer llamado con la Selección Mexicana para la Fecha FIFA del mes de marzo y es un muy probable que debute ante Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte. Una importante y prácticamente única oportunidad de intentar colarse a la lista final de México para la Copa del Mundo.