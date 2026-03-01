Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Fidalgo anota con Betis y rompe la sequía mexicana de casi dos años sin gol en LaLiga

Fidalgo en celebración de su primer gol con Betis | AFP
Fidalgo en celebración de su primer gol con Betis | AFP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 13:59 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Tuvieron que pasar 655 días para volver a ver un mexicano anotando en la Primera División de España

El Derbi Sevillano de este fin de semana no solo dejó un intenso empate 2-2 en el marcador, sino que marcó un hito estadístico para el futbol mexicano. Con su primer tanto vistiendo la camiseta del Real Betis, Álvaro Fidalgo puso fin la sequía goleadora para futbolistas aztecas en la Primera División de España.

Fidalgo celebra su primer gol como jugador de Betis en LaLiga | AFP
Fidalgo celebra su primer gol como jugador de Betis en LaLiga | AFP

655 DÍAS SIN GOL MEXICANO EN LALIGA

Desde su naturalización, el impacto de Fidalgo ha sido inmediato, pero su gol en el Sánchez-Pizjuán tiene un valor que trasciende lo emocional. Tuvieron que transcurrir exactamente 655 días para que un jugador de nacionalidad mexicana volviera a celebrar una anotación en el campeonato español.

LUKA ROMERO ANOTÓ EL ÚLTIMO GOL PREVIO A LA SEQUÍA

Antes del grito de gol de Fidalgo, el registro se mantenía congelado en la temporada 2023/2024. El último antecedente databa del 12 de mayo de 2024, durante la Jornada 35 de aquel certamen.

El último futbolista mexicano en marcar en la liga española había sido Luka Romero —actual jugador de Cruz Azul— cuando defendía los colores de la UD Almería. En aquella ocasión, Romero anotó en la derrota de su equipo por 3-2 ante el propio Real Betis.

Luka Romero celebrando gol con Almería en LaLiga | AFP

Desde aquel mayo de 2024, la presencia mexicana en las redes españolas desapareció por completo, coincidiendo con cambios generacionales y la salida de diversos legionarios del país ibérico.

FIDALGO ENTRA A LA HISTORIA DE MÉXICO

La irrupción de Fidalgo en el Betis no solo llega para refrescar el mediocampo bético, sino para devolverle el protagonismo a México en una de las ligas más competitivas del mundo. Pese a que el conjunto verdiblanco no pudo asegurar los tres puntos en el derbi, el gol del mediocampista representa un tanque de oxígeno para la estadística histórica de los representantes mexicanos en Europa.

Se espera que en los próximos días Álvaro Fidalgo reciba su primer llamado con la Selección Mexicana para la Fecha FIFA del mes de marzo y es un muy probable que debute ante Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte. Una importante y prácticamente única oportunidad de intentar colarse a la lista final de México para la Copa del Mundo.

Antony celebra con Fidalgo por su gol ante Sevilla en LaLiga | AFP
Antony celebra con Fidalgo por su gol ante Sevilla en LaLiga | AFP
Últimos videos
Lo Último
15:32 Santa Lucía vs México: ¿Dónde y a qué hora ver a la Selección Femenil en el Clasificatorio Concacaf W 2026?
15:21 Famosos brillan en UFC Fight Night en la Arena CDMX
15:13 Lukaku, a punto de las lágrimas, revela un difícil momento: “Sigo adelante por mis hijas…”
15:07 ¡México representando en todo lo alto! Bandido vs. Andrade El Ídolo en Revolution 2026
15:02 Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes
14:45 ¿Peligra Torrent? La mala racha de Rayados pone en ‘duda’ al español
14:43 ¿Soñó con su gol? Fidalgo revela qué sucedió una noche previa a su golazo en el Derbi de Sevilla
14:40 WrestleMania 42: ¿Qué luchadores apuntan a debutar en la Vitrina de los Inmortales de WWE?
14:28 Material de selección: Álvaro Fidalgo logró un 94% de efectividad en el Gran Derbi
14:09 ¡Se dislocó el hombro! DT del AZ Alkmaar revela lesión de Mateo Chávez
Tendencia
1
Futbol ¿Y la Finalissima? Qatar suspende el futbol y el partido entre Argentina y España está en riesgo
2
Contra Acta de defunción de “El Mencho” revela cómo murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
3
Futbol André Jardine asume la culpa de goleada de Tigres ante América: "soy responsable"
4
Futbol Internacional Raúl Jiménez y Fulham hunden al Tottenham en la Premier League
5
Futbol Nacional Germán Berterame confiesa lo que le dijo de Javier Aguirre tras su llegada al Inter de Miami
6
Contra ¿Quién era Ali Jamenei? El hombre que concentró el poder absoluto en Irán durante décadas
Te recomendamos
Jugadoras de la Selección Femenil de México en celebración de gol | MEXSPORT
Futbol
01/03/2026
Santa Lucía vs México: ¿Dónde y a qué hora ver a la Selección Femenil en el Clasificatorio Concacaf W 2026?
Famosos brillan en UFC Fight Night en la Arena CDMX
Otros Deportes
01/03/2026
Famosos brillan en UFC Fight Night en la Arena CDMX
Lukaku, a punto de las lágrimas, revela un difícil momento: “Sigo adelante por mis hijas…”
Futbol
01/03/2026
Lukaku, a punto de las lágrimas, revela un difícil momento: “Sigo adelante por mis hijas…”
¡México representando en todo lo alto! Bandido vs. Andrade El Ídolo en Revolution 2026
Lucha
01/03/2026
¡México representando en todo lo alto! Bandido vs. Andrade El Ídolo en Revolution 2026
Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes
Empelotados
01/03/2026
Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes
¿Peligra Torrent? La mala racha de Rayados pone en ‘duda’ al español
Futbol
01/03/2026
¿Peligra Torrent? La mala racha de Rayados pone en ‘duda’ al español