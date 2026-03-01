Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Material de selección: Álvaro Fidalgo logró un 94% de efectividad en el Gran Derbi

Antony celebra con Fidalgo por su gol ante Sevilla en LaLiga | AFP
Antony celebra con Fidalgo por su gol ante Sevilla en LaLiga | AFP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 14:28 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El futbolista mexicano se consolidó como un elemento importante del equipo que dirige Manuel Pellegrini

La nueva sensación del Real Betis Balompié tiene nombre y apellido, Álvaro Fidalgo. El asturiano más mexicano del mundo se consolidó como una pieza fundamental del equipo bético durante el Gran Derbi ante el Sevilla, en el duelo correspondiente a la Jornada 28 de LaLiga, desde el Estadio de la Cartuja.

Fidalgo celebrando su primer gol con el Betis I X:@RealBetis

Medio campo firme 

Una vez más el ‘Maguito’ salió como parte del 11 titular del equipo de Pellegrini, una vez más demostrando confianza del equipo hacia el mexicano, que durante el Derbi demostró más que otras veces por qué está en el club.

El mexicano volvió a colarse en medio campo, fungiendo como mediocampista interior (posición natural) acompañado por Marc Roca y Pablo Fornas. El tridente bético supo controlar e juego durante un lapso de 60 minutos, sin embargo, el juego se inclinó para los de Sevilla en la ruta final del juego.

Alexis Sánchez celebra su gol ante Betis en el Gran Derbi de LaLiga | AFP
Alexis Sánchez celebra su gol ante Betis en el Gran Derbi de LaLiga | AFP

Durante los 70 minutos que tuvo Fidalgo en el terreno de juego volvió a demostrar sus dotes de puntería, pues el dorsal 15 del equipo del Betis acertó un total de 65 pases de 68 intentados, incluyendo trazos en distintas zonas del campo, así como servicios de larga distancia.

  • Pases precisos: 32/34 (94% de efectividad)

  • Pases en campo rival: 10/11 (91% de efectividad)

  • Pases en campo propio: 22/23 (96% de efectividad) 

  • Pases largos: 1/1 (100% de efectividad)

Fidalgo celebra su primer gol como jugador de Betis en LaLiga | AFP
Fidalgo celebra su primer gol como jugador de Betis en LaLiga | AFP

Primer gol con sabor amargo

El Maguito también colaboró en los tiempos del juego, pues con 43 toques, Fidalgo arrastró la pelota un total de 134.3 metros con control absoluto; realizó 16 carreras precisas y generó un avance de 37.6m, lo cual ayudó a que su único disparo a gol terminará dentro de las redes.

Al final, el ex jugador de las Águilas del América se retiró al minuto 70 para darle entrada al español Sergi Altimira. Pese a la gran actuación de Fidalgo, incluyendo su primer gol con la camiseta verdiblanca, el Betis no supo mantener el resultado de 2-0 y el Sevilla consiguió empatar el derbi en las instancias finales del partido.

Últimos videos
Lo Último
15:32 Santa Lucía vs México: ¿Dónde y a qué hora ver a la Selección Femenil en el Clasificatorio Concacaf W 2026?
15:21 Famosos brillan en UFC Fight Night en la Arena CDMX
15:13 Lukaku, a punto de las lágrimas, revela un difícil momento: “Sigo adelante por mis hijas…”
15:07 ¡México representando en todo lo alto! Bandido vs. Andrade El Ídolo en Revolution 2026
15:02 Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes
14:45 ¿Peligra Torrent? La mala racha de Rayados pone en ‘duda’ al español
14:43 ¿Soñó con su gol? Fidalgo revela qué sucedió una noche previa a su golazo en el Derbi de Sevilla
14:40 WrestleMania 42: ¿Qué luchadores apuntan a debutar en la Vitrina de los Inmortales de WWE?
14:28 Material de selección: Álvaro Fidalgo logró un 94% de efectividad en el Gran Derbi
14:09 ¡Se dislocó el hombro! DT del AZ Alkmaar revela lesión de Mateo Chávez
Tendencia
1
Futbol ¿Y la Finalissima? Qatar suspende el futbol y el partido entre Argentina y España está en riesgo
2
Contra Acta de defunción de “El Mencho” revela cómo murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
3
Futbol André Jardine asume la culpa de goleada de Tigres ante América: "soy responsable"
4
Futbol Internacional Raúl Jiménez y Fulham hunden al Tottenham en la Premier League
5
Futbol Nacional Germán Berterame confiesa lo que le dijo de Javier Aguirre tras su llegada al Inter de Miami
6
Contra ¿Quién era Ali Jamenei? El hombre que concentró el poder absoluto en Irán durante décadas
Te recomendamos
Jugadoras de la Selección Femenil de México en celebración de gol | MEXSPORT
Futbol
01/03/2026
Santa Lucía vs México: ¿Dónde y a qué hora ver a la Selección Femenil en el Clasificatorio Concacaf W 2026?
Famosos brillan en UFC Fight Night en la Arena CDMX
Otros Deportes
01/03/2026
Famosos brillan en UFC Fight Night en la Arena CDMX
Lukaku, a punto de las lágrimas, revela un difícil momento: “Sigo adelante por mis hijas…”
Futbol
01/03/2026
Lukaku, a punto de las lágrimas, revela un difícil momento: “Sigo adelante por mis hijas…”
¡México representando en todo lo alto! Bandido vs. Andrade El Ídolo en Revolution 2026
Lucha
01/03/2026
¡México representando en todo lo alto! Bandido vs. Andrade El Ídolo en Revolution 2026
Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes
Empelotados
01/03/2026
Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes
¿Peligra Torrent? La mala racha de Rayados pone en ‘duda’ al español
Futbol
01/03/2026
¿Peligra Torrent? La mala racha de Rayados pone en ‘duda’ al español