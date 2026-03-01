Verificación de edad requerida
Material de selección: Álvaro Fidalgo logró un 94% de efectividad en el Gran Derbi
La nueva sensación del Real Betis Balompié tiene nombre y apellido, Álvaro Fidalgo. El asturiano más mexicano del mundo se consolidó como una pieza fundamental del equipo bético durante el Gran Derbi ante el Sevilla, en el duelo correspondiente a la Jornada 28 de LaLiga, desde el Estadio de la Cartuja.
Medio campo firme
Una vez más el ‘Maguito’ salió como parte del 11 titular del equipo de Pellegrini, una vez más demostrando confianza del equipo hacia el mexicano, que durante el Derbi demostró más que otras veces por qué está en el club.
El mexicano volvió a colarse en medio campo, fungiendo como mediocampista interior (posición natural) acompañado por Marc Roca y Pablo Fornas. El tridente bético supo controlar e juego durante un lapso de 60 minutos, sin embargo, el juego se inclinó para los de Sevilla en la ruta final del juego.
Durante los 70 minutos que tuvo Fidalgo en el terreno de juego volvió a demostrar sus dotes de puntería, pues el dorsal 15 del equipo del Betis acertó un total de 65 pases de 68 intentados, incluyendo trazos en distintas zonas del campo, así como servicios de larga distancia.
Pases precisos: 32/34 (94% de efectividad)
Pases en campo rival: 10/11 (91% de efectividad)
Pases en campo propio: 22/23 (96% de efectividad)
Pases largos: 1/1 (100% de efectividad)
Primer gol con sabor amargo
El Maguito también colaboró en los tiempos del juego, pues con 43 toques, Fidalgo arrastró la pelota un total de 134.3 metros con control absoluto; realizó 16 carreras precisas y generó un avance de 37.6m, lo cual ayudó a que su único disparo a gol terminará dentro de las redes.
Al final, el ex jugador de las Águilas del América se retiró al minuto 70 para darle entrada al español Sergi Altimira. Pese a la gran actuación de Fidalgo, incluyendo su primer gol con la camiseta verdiblanca, el Betis no supo mantener el resultado de 2-0 y el Sevilla consiguió empatar el derbi en las instancias finales del partido.
95' ⏱⚽️ Final del partido en La Cartuja.— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) March 1, 2026
💚🤍 #RealBetisSevillaFC 2-2 🔴⚪#DíaDeBetis #ElGranDerbi pic.twitter.com/64tHrEGkVr