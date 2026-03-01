Verificación de edad requerida
Acta de defunción de “El Mencho” revela cómo murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
Un acta oficial sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, confirma que fue abatido por múltiples disparos durante un enfrentamiento con fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero de 2026, según documentos relacionados con su muerte y entrega del cuerpo a su familia. La identificación de los restos se realizó con apoyo de pruebas genéticas de las autoridades correspondientes.
El documento oficial detalla que la intervención militar fue parte de un operativo conjunto de diversas corporaciones federales para capturar al jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal considerada una de las más violentas de México y con presencia internacional. Oseguera Cervantes resultó gravemente herido en el fuego cruzado y falleció por múltiples impactos de bala mientras era transportado al centro del país, de acuerdo con los peritajes oficiales.
Tras la confirmación de su muerte, la Fiscalía General de la República (FGR) procedió a entregar el cuerpo del narcotraficante a sus familiares tras verificar lazos de consanguinidad mediante pruebas de ADN y cumplir todos los procesos legales previstos para la entrega bajo custodia oficial.
El operativo en Tapalpa se realizó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y apoyo de agencias internacionales, incluyendo información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos, con el fin de ubicar y detener a El Mencho.
El Mencho, de aproximadamente 59 años al momento de su muerte, era objeto de múltiples órdenes de aprehensión tanto en México como en Estados Unidos por su implicación en delitos de narcotráfico, crimen organizado y violencia asociada al CJNG, al que se le adjudica una vasta red de operaciones ilícitas en varias regiones del país.
Finalmente, la publicación del acta oficial y la entrega del cuerpo a sus familiares marcan el cierre de uno de los capítulos más relevantes de la actual estrategia de seguridad en México contra las organizaciones criminales, aunque las autoridades han advertido que la fragmentación y posibles disputas internas dentro del CJNG podrían prolongar la violencia asociada al cártel en el futuro próximo.
