Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Acta de defunción de “El Mencho” revela cómo murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Tras su muerte, se desplegaron operativos de seguridad ante posibles reacciones del crimen organizado./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 10:14 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Autoridades federales identificaron el cuerpo mediante pruebas periciales antes de entregarlo a sus familiares

Un acta oficial sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, confirma que fue abatido por múltiples disparos durante un enfrentamiento con fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero de 2026, según documentos relacionados con su muerte y entrega del cuerpo a su familia. La identificación de los restos se realizó con apoyo de pruebas genéticas de las autoridades correspondientes.

El documento oficial detalla que la intervención militar fue parte de un operativo conjunto de diversas corporaciones federales para capturar al jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal considerada una de las más violentas de México y con presencia internacional. Oseguera Cervantes resultó gravemente herido en el fuego cruzado y falleció por múltiples impactos de bala mientras era transportado al centro del país, de acuerdo con los peritajes oficiales.

El líder del CJNG fue abatido durante un enfrentamiento con fuerzas federales en la sierra de Jalisco./ X

Tras la confirmación de su muerte, la Fiscalía General de la República (FGR) procedió a entregar el cuerpo del narcotraficante a sus familiares tras verificar lazos de consanguinidad mediante pruebas de ADN y cumplir todos los procesos legales previstos para la entrega bajo custodia oficial.

El operativo en Tapalpa se realizó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y apoyo de agencias internacionales, incluyendo información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos, con el fin de ubicar y detener a El Mencho.

Nemesio Oseguera Cervantes era uno de los objetivos prioritarios de México y Estados Unidos./ X

El Mencho, de aproximadamente 59 años al momento de su muerte, era objeto de múltiples órdenes de aprehensión tanto en México como en Estados Unidos por su implicación en delitos de narcotráfico, crimen organizado y violencia asociada al CJNG, al que se le adjudica una vasta red de operaciones ilícitas en varias regiones del país.

La Fiscalía realizó los procedimientos legales correspondientes antes de la entrega del cuerpo.

Finalmente, la publicación del acta oficial y la entrega del cuerpo a sus familiares marcan el cierre de uno de los capítulos más relevantes de la actual estrategia de seguridad en México contra las organizaciones criminales, aunque las autoridades han advertido que la fragmentación y posibles disputas internas dentro del CJNG podrían prolongar la violencia asociada al cártel en el futuro próximo.

Últimos videos
Lo Último
12:42 Irán promete “venganza dura y decisiva” tras muerte de Alí Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel
12:36 ¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
12:29 Tragedia en el futbol: Muere aficionado durante un partido de la liga de España
12:20 “Tigres fue protagonista ante América”: Guido Pizarro después del partido ante las Águilas
12:15 ¡De México a la Cartuja! Álvaro Fidalgo se estrena con Betis en el Gran Derbi ante Sevilla
12:04 Bronce para México en el la Copa Mundial de Clavados gracias a Mía y Lía Cueva
11:43 Julián Araujo y Celtic rescatan agónico empate ante Rangers
11:40 Fidalgo sobre el apoyo que recibe en Betis: "La afición mexicana no te suelta"
11:35 Por qué se conmemora el 8 de marzo: el origen y significado del Día Internacional de la Mujer
11:30 Luna de Sangre marzo 2026 en México: fecha y hora para ver el eclipse lunar total
Tendencia
1
Futbol ¿Y la Finalissima? Qatar suspende el futbol y el partido entre Argentina y España está en riesgo
2
Contra Acta de defunción de “El Mencho” revela cómo murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
3
Futbol André Jardine asume la culpa de goleada de Tigres ante América: "soy responsable"
4
Futbol Internacional Raúl Jiménez y Fulham hunden al Tottenham en la Premier League
5
Futbol Nacional Germán Berterame confiesa lo que le dijo de Javier Aguirre tras su llegada al Inter de Miami
6
Contra ¿Quién era Ali Jamenei? El hombre que concentró el poder absoluto en Irán durante décadas
Te recomendamos
Irán promete “venganza dura y decisiva” tras muerte de Alí Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel
Contra
01/03/2026
Irán promete “venganza dura y decisiva” tras muerte de Alí Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel
¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
Futbol
01/03/2026
¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
Tragedia en el futbol: Muere aficionado durante un partido de la liga de España
Futbol
01/03/2026
Tragedia en el futbol: Muere aficionado durante un partido de la liga de España
“Tigres fue protagonista ante América”: Guido Pizarro después del partido ante las Águilas
Futbol
01/03/2026
“Tigres fue protagonista ante América”: Guido Pizarro después del partido ante las Águilas
Fidalgo celebra su primer gol como jugador de Betis en LaLiga | AFP
Futbol
01/03/2026
¡De México a la Cartuja! Álvaro Fidalgo se estrena con Betis en el Gran Derbi ante Sevilla
Mia y Lia Cueva en el podio en la Copa Mundial de Clavados en Montreal 2026 | AFP
Otros Deportes
01/03/2026
Bronce para México en el la Copa Mundial de Clavados gracias a Mía y Lía Cueva